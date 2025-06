Las publicaciones en redes sociales podrían ser motivo suficiente para perder el derecho de ingresar a Estados Unidos. Así lo dejó claro el subsecretario de Estado Christopher Landau, quien respondió de forma directa y contundente a un mensaje publicado por Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco. Cornejo expresó su apoyo a manifestaciones violentas en Los Ángeles y escribió un mensaje ofensivo contra el sistema migratorio estadounidense, lo que generó una reacción diplomática inmediata.

Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa”…

— Christopher Landau (@DeputySecState) June 12, 2025