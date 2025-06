La visión apocalíptica de una artista de manga japonés ha alimentado las supersticiones sobre los viajes al país del este asiático este verano, pero no todos la aceptan, como le dice un experto a Newsweek: “Quizás el manga de Ryo Tatsuki resuena con personas fuera de Japón que tienen preocupaciones amorfas sobre el futuro, y este manga es una forma de debatir o centrarse en la ansiedad”.

Japón está situado a lo largo del cinturón sísmico circunpacífico, comúnmente conocido como el “Anillo de Fuego”, que rodea el Océano Pacífico y es responsable de aproximadamente el 81 por ciento de los terremotos más grandes del mundo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El manga The Future I Saw (El futuro que vi), de la artista Ryo Tatsuki, ha despertado temor por un desastre natural, posiblemente un tsunami, que presuntamente ocurrirá el 5 de julio de 2025.

El manga, publicado por primera vez en 1999 y reeditado en 2021, pronostica un evento catastrófico que azotará Japón este verano. La nueva edición incluye la predicción de que surgirá una grieta bajo el lecho marino entre Japón y Filipinas, que generará olas tres veces más altas que las del terremoto de Tohoku de 2011, según informó CNN.

La reputación de Tatsuki se debe en parte a predicciones previas que parecían coincidir con eventos reales. En “El futuro que vi” se dice que predijo el terremoto y tsunami de Tohoku, Japón, de 2011, eventos que causaron la muerte de casi 20,000 personas y desencadenaron el desastre nuclear de Fukushima.

EL IMPACTO SOCIAL DEL SUPUESTO TSUNAMI EN JAPÓN

También se cree que el manga de la artista predijo las muertes de la princesa Diana y Freddie Mercury, así como la pandemia de covid-19, según informa CNN.

El tsunami pronosticado en el manga para julio ha generado una serie de publicaciones en las redes sociales sobre la posible calamidad. Según un análisis de Bloomberg Intelligence citado por The Daily Mail, las reservas semanales de vuelos desde Hong Kong para finales de junio y principios de julio disminuyeron más del 80 por ciento en comparación con el año anterior. Las reservas de vuelos desde Taiwán y Corea del Sur también disminuyeron desde abril, según informó el medio.

Pero algunos funcionarios japoneses han instado a la población a ignorar las advertencias. “Sería un gran problema si la difusión de rumores sin fundamento científico en redes sociales afectara al turismo”, declaró Yoshihiro Murai, gobernador de la prefectura de Miyagi, según The New York Post. “No hay motivo de preocupación, ya que los japoneses no están emigrando… Espero que la gente ignore los rumores y visite el país”.

CNN informó que la nación del este asiático sigue siendo un destino turístico popular. Citando a la Organización Nacional de Turismo de Japón informó que, en los primeros tres meses de 2025, Japón vio su número de visitantes alcanzar un récord de 10.5 millones.

Unos 2.36 millones de viajeros de China continental visitaron Japón en el primer trimestre de este año, un aumento del 78 por ciento respecto a 2024, añadió.

UN DESPLAZAMIENTO DE LA ANSIEDAD POR EL FUTURO

Laura Miller, profesora de estudios japoneses en la Universidad de Missouri, declara a Newsweek: “No creo que la mayoría de los japoneses ‘crean’ en las predicciones de autores populares como Tatsuki. Ya saben que los terremotos son eventos recurrentes, y los propios científicos siempre los predicen. No olvidemos que los viajes internacionales se vieron afectados en 2012 cuando personas de todo el mundo creyeron que el calendario maya predecía un apocalipsis. Algunos académicos podrían interpretar estos casos como un desplazamiento de la ansiedad por el futuro”.

Miller añadió: “La adivinación y las predicciones sobre el futuro están presentes en todas las formas de cultura popular, incluidos cientos de otros mangas. Pero este caso sigue siendo digno de mención. Una de las razones por las que los académicos estudian la cultura popular es porque nos permite rastrear las preocupaciones y ansiedades culturales, y el manga es un medio consumido por más de la mitad de la población en Asia Oriental. Quizás el manga de Tatsuki resuene con personas fuera de Japón que tienen preocupaciones amorfas sobre el futuro, y este manga es una forma de debatir o enfocarse en la ansiedad”.

Por su parte, la artista Tatsuki ha instado a los lectores a no entrar en pánico. “Es importante no dejarse influenciar innecesariamente… y escuchar las opiniones de los expertos”, declaró a los medios japoneses en una entrevista reciente citada por The New York Post. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

