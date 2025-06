Dua Lipa y Callum Turner están oficialmente comprometidos. Así lo confirmó la propia cantante en una entrevista exclusiva con British Vogue, en la que protagoniza la portada de julio 2025 y revela uno de los momentos más significativos de su vida: su paso al compromiso con el actor británico, conocido por su papel en Masters of the Air. La noticia llega en medio del éxito rotundo de su Radical Optimism World Tour, consolidando no solo su carrera artística, sino también una vida sentimental en pleno auge.

UNA PROPUESTA CON DISEÑO PERSONALIZADO

Aunque los rumores circulaban desde diciembre, cuando la intérprete de Training Season compartió una foto en Nochebuena luciendo un anillo de oro con un diamante circular, Dua Lipa había mantenido silencio hasta ahora. “Sí, estamos prometidos. Es muy emocionante”, confesó a la periodista Gaby Wood.

“Tomar esta decisión de envejecer juntos, de construir una vida y ser simplemente los mejores amigos para siempre… es un sentimiento muy especial”.

La artista también reveló que el anillo fue diseñado por el propio Callum Turner con la ayuda de personas cercanas: “Me pareció precioso saber que la persona con la que compartiré el resto de mi vida me conoce tan bien. Estoy obsesionada con él. Es tan yo”.

UNA RELACIÓN DISCRETA Y SÓLIDA RUMBO AL ALTAR

La pareja comenzó a hacer apariciones públicas a inicios de 2024, aunque fuentes cercanas indican que su relación inició meses antes. Desde entonces, se les ha visto juntos en eventos culturales, premiaciones y viajes, consolidando una imagen de estabilidad, complicidad y admiración mutua.

En plena cúspide de sus carreras, ambos han optado por esperar antes de planear la boda. “Quiero terminar mi gira, Callum está filmando, así que estamos disfrutando de este periodo”, explicó Dua.

“Nunca he sido alguien que soñara con bodas o pensara en qué tipo de novia sería. Y de repente me encuentro preguntándome: ‘¿Qué me pondría?’”.

¿CUÁNDO SERÁ LA BODA?

Aunque no hay una fecha definida, todo apunta a que los preparativos iniciarán una vez que ambos concluyan sus compromisos profesionales. La cantante de 29 años, se encuentra recorriendo el mundo con su nueva gira, mientras que Turner sigue vinculado a varios proyectos cinematográficos. La prioridad, según ambos, es vivir el presente sin prisas y disfrutar de esta etapa previa al matrimonio.

¿POR QUÉ ESTE COMPROMISO ES RELEVANTE?

La noticia no solo genera entusiasmo entre sus seguidores, sino que también simboliza una evolución en la manera en que las celebridades abordan el amor en tiempos modernos. A diferencia de relaciones mediáticas llenas de ruido, el compromiso de Dua y Callum ha sido discreto, cuidado y cargado de intención.

En una industria donde los compromisos a menudo se convierten en campañas de marketing, la autenticidad con la que Dua Lipa compartió su historia —acompañada de una portada sofisticada y emocionalmente honesta— resalta un nuevo tipo de relación pública: menos espectáculo, más verdad.

LO QUE VIENE

Por ahora, no queda más que esperar a que llegue el gran día. Aunque el vestido de novia aún es un misterio y los detalles de la ceremonia siguen bajo llave, lo que sí está claro es que la pareja ha dado un paso firme hacia una vida juntos. Como dijo la propia Dua: “La idea de compartir mi vida con mi mejor amigo me encanta”.

Y mientras las especulaciones sobre el vestido, los invitados y la locación ya comienzan a circular, millones de fans celebran la unión de una pareja que representa amor, respeto y modernidad. En tiempos de vínculos efímeros, el compromiso de Dua Lipa y Callum Turner es una bocanada de aire fresco. N

