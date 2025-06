El sonado rompimiento de la asociación entre Donald Trump y Elon Musk fue, por lo menos, escandaloso. Declaraciones en las que Elon Musk hizo señalamientos muy severos contra el residente de la Casa Blanca. Sin embargo, ahora se llama a la calma y dice “haber ido demasiado lejos”.

En su cuenta personal de X (antes Twitter), el dueño de Tesla y la misma red social, ha hecho declaraciones de todo tipo y en esta ocasión busca conciliar el ataque que lo enfrentó con Donald Trump.

“Lamento que algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos”, expresó Musk.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025