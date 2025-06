¿Alguna vez pagaste por una experiencia que prometía ser mágica, pero resultó en una gran decepción? El evento temático “Mundo de caramelo” es un claro ejemplo de ello. Descrito como un “parque fantástico con sabores, colores y diversión para toda la familia”, en realidad dista mucho de esa promesa. En redes sociales distintos usuarios han expresado su descontento por su “promoción engañosa”, quienes incluso han acusado al show de “fraude”.

Actualmente el sitio del evento presume varias áreas dentro de la misma experiencia como la Fábrica de algodones, el Laberinto de paletas, la Mini feria y la Lluvia de dulces. Incluso en redes sociales, antes de la primera fecha, mostraron cómo estaban alistando todo; en una imagen de Instagram se observa como pintan de colores un caramelo gigante, acompañado del siguiente mensaje: “Un recorrido irresistible que no te puedes perder. Todo por 100 pesos”.

Sin embargo, durante su primer fin de semana de actividades, muchos visitantes criticaron el evento al no cumplir con las expectativas que promovían en su página.

“La verdad es un fraude. Todo está horrible. Una vez que entras ya no puedes salir, te tienes que quedar todo el tiempo, pero está súper aburrido; no le regalan nada a los niños. No se los recomiendo ni gasten aquí su dinero, son 130 pesos (por comisión de compra). No vale invertir aquí tu tiempo. ¿Cuál ‘Fábrica de chocolates’ que anunciaron? No se pierden de nada”, acusó una visitante en TikTok.