Este martes, Israel expulsó a Greta Thunberg en un vuelo con destino a Suecia, con escala en Francia, luego de su detención a bordo del velero “Madleen”, que transportaba alimentos y suministros para Gaza. La embarcación fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales y escoltada al puerto de Asdod. La activista de 22 años denunció que fue “secuestrada en aguas internacionales y llevada contra su voluntad a Israel”, calificando el hecho como una “violación más” de los derechos humanos por parte del gobierno israelí.

La activista hizo una escala en el aeropuerto Charles De Gaulle de París, para seguir su camino hacia Estocolmo, la capital de su país natal. En un momento con la prensa la joven se expresó así de lo sucedido en el Mar Mediterráneo con las fuerzas castrenses de Israel.

“Fuimos ilegalmente atacados y secuestrados en aguas internacionales por Israel y tomados contra nuestra voluntad por el ejército de ese país. Algunos fuimos deportados, otros siguen allá. Tengo mucha incertidumbre de lo que vaya a pasar”, comentó Thunberg. “Lo que pasamos no es nada comparable con lo que está sufriendo la gente en Palestina, particularmente en Gaza. Esta es otra violación al derecho internacional por parte de Israel bloqueando el acceso de ayuda humanitaria en la franja de Gaza”, añadió.

“Nos mantuvieron en el fondo del barco y no nos permitieron salir hasta que llegamos a la costa, pero esa no es la historia verdadera”.

Reporter: “Why do you think so many countries and governments around the world are just ignoring what’s happening in Gaza?”

Greta Thunberg: “Because of racism.” pic.twitter.com/JVNA0nvota

— Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) June 10, 2025