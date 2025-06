La política migratoria de línea dura del presidente Donald Trump ha reavivado tensiones en ciudades como Los Ángeles, donde las protestas contra redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han tornado violentas. A pesar del rechazo visible en las calles, las encuestas muestran que la opinión pública estadounidense está profundamente dividida respecto a esta estrategia, especialmente según líneas partidistas.

La administración Trump ha prometido llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de EE. UU., ejecutando múltiples operativos de ICE que incluso han alcanzado a personas con documentación en regla. El sábado por la noche, Trump anunció que había autorizado el despliegue de 2,000 elementos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, tras reportes de violencia contra agentes federales, especialmente durante redadas de deportación.

How did the Los Angeles riots start? It wasn’t random ICE raids.

That was propaganda.

ICE were serving a series of criminal warrants on a particular business being investigated for money laundering for the drug cartels. This business is also suspected of human trafficking.… pic.twitter.com/XGFH1NhA96

— Tony Seruga (@TonySeruga) June 9, 2025