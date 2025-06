Ing. Héctor F. Alcázar Córdova

CEO ALCÁZAR & COMPAÑÍA

Amigas y amigos lectores, tengo que compartirles que estoy muy contento, no solo por expresa aquí en estas líneas algunas ideas que me encantan y que siempre espero que por lo menos en algunas personas dejen algo importante en su mente, también me llena de alegría la oportunidad que tuve en el marco de la Convención anual de FCI (La red más importante de consultores y comercializadores de franquicias de América y Europa) que, como les comente en mi columna anterior, tuvo lugar en el mágico lugar de Ericeira en la costa Portuguesa, muy cerca de Lisboa, donde además de comer delicioso, tuvimos un encuentro con los socios y con más de 14 marcas de la zona, que le dieron una riqueza invaluable al evento.

Tres días muy arduos de trabajo con discusiones y aportaciones de ideas muy prácticas para enriquecer la red y prepararnos mejor para lo que viene en la industria en los próximos años. Momento también de conocer más a profundidad marcas portuguesas, sobre todo, pero también algunas brasileñas. americanas y españolas que nos acompañaron el primer día de convención con el fin de que conociéramos sus ventajas competitivas para exportar sus modelos a nuestros países.

Un éxito sin duda la convención y el equipo anfitrión se lució, ya que pudimos además disfrutar mucho más de este país tan bello como lo es Portugal, con una visita desde Lisboa hasta Oporto.

Sustentabilidad para la industria, tecnología (implementación de IA para mejorar las experiencias de compra) migración con franquicias, marcas listas para iniciar su expansión internacional y el muy importante inicio del “World Franchise Day” fueron algunos de los temas que se platicaron y discutieron durante el evento.

Un día para celebrar a la franquicia a nivel mundial, curiosamente no existía y hay que reconocer que fue iniciativa de la asociación de franquicias de Canadá, la institucionalización de un día mundial para celebrar a la franquicia.

La pregunta es si esto tiene una razón de ser o para qué tener un “Franchise Day”, La respuesta es a la vez sencilla pero también es muy profunda, sin duda el modelo de expansión de negocios más importante a nivel mundial en los últimos 40 años ha sido el modelo de franquicia, el número de nuevos empresarios, de nuevos empleos, de apoyar el crecimiento de economías de todo el planeta podría darnos datos increíbles, sólo nuestro México que somos una potencia ente este sentido, generamos más de un millón de empleos directos, aportamos alrededor del 5% del PIB y la tasa de sobrevivencia de una franquicia socia de la AMF (Asociación Mexicana de Franquicias) es del 90% después del 5° año de vida, dato que por cierto es equiparable con el resto de los países de Iberoamérica, de acuerdo a lo analizado durante la convención de FCI, y esto es sólo una pequeña “probadita” de lo importante que es el mundo de la franquicia.

En el caso de las marcas, lo que deben estar haciendo todo el tiempo para estar en el mercado, para generar nuevo I+D, para lograr economías de escala, para mejorar la capacitación y supervisión de las redes de franquicias es 24-7, es todo el tiempo y eso hace que la industria sea muy pujante y que este en continuo aprendizaje y desaprendizaje.

Los retos son mayúsculos y tal vez uno de los temas que son grande oportunidades sobre todo para los mercados de México hasta Argentina, tiene que ver con la inversión en infraestructura y tecnología que se hace en Europa (por donde pases hay inversión en energías limpias: eólica, solar e hidráulica) y América del Norte, lo cual representa un aspecto que debemos cuidar en nuestros países para poder competir al tu por tu con franquicias de todo el mundo.

Los temas de colaboradores también son un aspecto a revisar, nosotros no hemos valorado lo importante que es nuestra gente y que tenemos la ventaja de poder tener personal 8 horas por 6 días de la semana sin afectar sustantivamente la rentabilidad.

Un tema que hay que aprender también y que ya se ve en varias zonas del país el problema de tener gente con ganas de trabajar, aportar y aprender (tema que hay que tener en la mira y estar evaluando continuamente).

Así que con mucho gusto me uno con todo mi entusiasmo al “World Franchise Day” al día de la franquicia y a lo benéfico que es para todos el poder compartir con franquiciantes, franquiciatarios y consultores de todo el planeta, en una idea también romántica de que no es tan complicado estar más cerca, haciendo negocios saludables, honestos, benéficos para todos y en paz.

COLOFÓN: Preocupante el tema de la reforma judicial en México, no tenemos idea de lo que pueda venir, para nuestra industria ya era complicado que una relación de franquiciante – franquiciatarios llegara a un juicio por el poco conocimiento de los jueces mercantiles del tema (menos del 1% de estos temas llegan a un juicio, hay que reconocerlo, y la AMF además tiene un muy buen centro de mediación), habrá que ver que va a suceder ahora, entre mil temas más. Lo que si hace notar para los franquiciantes que no es ninguna mala idea pensar en el mercado americano y más si se puede hacer de forma correcta con una visa de trabajo a la par de tener allá una franquicia operando. Con la alianza y los servicios que tenemos ahora en Alcázar & Compañía como socios en México de LATAM en USA, siempre es bueno tener listo un plan B y cuentas por supuesto con nosotros.