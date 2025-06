¿Alguna vez te has preguntado si tu perro te percibe como algo más que un simple dueño o compañero? Un video viral de TikTok podría darte una pista: en él se presentan cuatro señales que indican que tu perro te ve como una figura parental, ya sea una “mamá” o un “papá”.

El video, compartido por el usuario @goldenretriever_luna y protagonizado por su golden retriever, suma casi 40,000 me gusta y cerca de 700,000 visualizaciones. En él se observan comportamientos que muchos interpretan como una muestra de amor incondicional y apego profundo. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia al respecto? Aunque estas comparaciones resultan enternecedoras, los expertos señalan que la realidad es un poco más compleja.

“Los perros no reconocen a los humanos como figuras maternas en el sentido biológico o de identidad. Sin embargo, suelen ver a sus dueños como una fuente de seguridad, del mismo modo en que los niños perciben a sus madres”, explicó a Newsweek Jennifer Sperry, veterinaria y asesora de Pets Plus Us Pet Insurance.