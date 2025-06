Del 14 de junio al 13 de julio, Estados Unidos será sede del primer Mundial de Clubes de la FIFA con formato ampliado a 32 equipos. En 11 ciudades de la Unión Americana, se disputarán 63 partidos entre campeones continentales, históricos del fútbol internacional y clubes invitados que buscan hacer historia. Para México, la participación de Monterrey y Pachuca abre grandes expectativas, mientras que la organización promete no escatimar en espectáculo: J Balvin, Doja Cat y Tems encabezarán el show de medio tiempo en la gran final del torneo.

Por primera vez, el torneo adoptará un formato similar al del Mundial de selecciones: ocho grupos de cuatro equipos cada uno, con partidos a ida única. Los dos mejores de cada grupo avanzan a octavos de final, seguidos de cuartos, semifinales y una gran final el 13 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

32 clubes de seis confederaciones competirán. Entre los favoritos destacan Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Chelsea, Flamengo, Boca Juniors, Inter de Milán, PSG y Palmeiras. Monterrey y Pachuca representarán a México en los Grupos E y H, respectivamente, tras la desclasificación de León y que el América perdiera el boleto que disputó contra LAFC.

Grupo A – Inter Miami, Al Ahly, Palmeiras, Porto

Doce estadios, desde el legendario Rose Bowl hasta el moderno TQL Stadium, darán vida al torneo. Entre los más destacados están:

Mercedes-Benz Stadium (GA) : Inter Miami vs Porto, City vs Al Ain.

Por primera vez en la historia de la FIFA, la final del Mundial de Clubes contará con espectáculo de medio tiempo. La producción estará a cargo de Global Citizen, y los protagonistas serán J Balvin, Doja Cat y Tems, marcando un hito en la fusión entre el deporte y el entretenimiento global.

