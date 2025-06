Los Ángeles vive días de tensión tras las redadas migratorias realizadas por agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el posterior despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump. En respuesta, figuras de la industria del entretenimiento han alzado la voz en redes sociales para expresar su preocupación por la violencia, la represión y el temor creciente en la ciudad.

PROTESTAS, GASES LACRIMÓGENOS Y LA FURIA EN REDES SOCIALES

Las manifestaciones iniciaron el viernes y se intensificaron durante el fin de semana. Uno de los primeros en reportar los enfrentamientos fue Finneas O’Connell, músico y hermano de Billie Eilish, quien aseguró haber sido alcanzado por gases lacrimógenos en una protesta pacífica en el centro de la ciudad. “Nos gasearon casi de inmediato… están incitando esto”, escribió en Instagram, seguido de un claro: “FUCK ICE”.

Por su parte, Donald Trump se pronunció en su plataforma Truth Social el lunes, exigiendo más acción militar: “La situación en Los Ángeles se ve muy mal. ¡¡¡TRAIGAN A LAS TROPAS!!!”.

HOLLYWOOD CONDENA LA MILITARIZACIÓN Y LA REPRESIÓN

La actriz Lisa Rinna, conocida por The Real Housewives of Beverly Hills, advirtió: “Quiere declarar ley marcial. Tengan cuidado en LA. Él quiere violencia, no se la den”.

Eva Longoria también reaccionó compartiendo mensajes y videos de las protestas en sus historias de Instagram. Uno de ellos, del colectivo @brownissues, destacaba: “La comida sube, la gasolina sube, la renta sube… y esta administración decide usar millones de nuestros impuestos para asustar, separar familias y castigar a quienes hacen las cosas bien”.

La cantante Gracie Abrams replicó un mensaje de su madre, Katie McGrath, CEO de Bad Robot Productions, quien denunció que “Los Ángeles tiene miedo porque compañeros de trabajo han sido secuestrados, porque el cocinero fue llevado por hombres enmascarados, y porque muchos padres no volvieron a casa. Esto empezó por amor a la comunidad”.

LA DURA CARTA DE RUFFALO CONTRA TRUMP

Mark Ruffalo, crítico habitual de Trump, escribió en Instagram una reflexión acerca del momento que vive Estados Unidos. Te dejamos un fragmento poderoso de la crítica de “Hulk” contra las decisiones desde la Casa Blanca.

“Cuando la clase trabajadora ataca a los pobres, sabes que estás en una oligarquía…”, expresó.

¿El multimillonario de arriba te está robando y tú te preocupas porque el más pobre de los pobres está arruinando tu vida? Estás apuntando tu arma en la dirección equivocada”, dice Ruffalo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mark Ruffalo (@markruffalo)

“El presidente es un estafador, su familia se está forrando con el timo de las bitcoin”, añade.

“El multimillonario tonto de la tecnología se lleva el dinero de tus impuestos para hacerse la persona más rica de la historia de la humanidad con su sueño de vivir en Marte”

“Mientras tú mueres de hambre, mientras te preocupas, mientras él deja morir en silencio y alegremente a los enfermos de SIDA, a los que sufren hambre, persecución o peligro político. Despide a tus familiares y detiene la investigación sobre el cáncer que ayuda a curar a tus seres queridos”, critica el actor, señalando tanto a la política migratoria de Trump como a los negocios y aspiraciones de personas de su entorno, como Elon Musk o Javier Milei. “

“Estás apuntando tus armas en la dirección que no es”.

Su carta difundida por su cuenta de Instagram se volvió viral, con más de 175 mil “me gusta” y reacciones de celebridades como Halle Berry (❤️), Marisa Tomei (👏👏👏), Natasha Lyonne (💜💜), Melanie Griffith (❤️👏💪) y Katie Stevens (❤️).

LA OTRA CARA: WOODS Y SCHNEIDER CONTRA NEWSOM

Desde la derecha, actores como James Woods y Rob Schneider cargaron contra el gobernador Gavin Newsom y el Partido Demócrata. Woods escribió en X: “Cuando votas demócrata, votas por esto”, junto a imágenes de los disturbios, y acusó a Newsom de “comer caviar mientras Los Ángeles arde”. Pidió su renuncia.

Schneider fue más allá, criticando la gestión del estado: “California tiene un gobernador imprudente e incompetente… ha convertido al estado dorado en un campamento lleno de crimen y personas sin hogar”. Incluso propuso una nueva ley federal: “convertir en ILEGAL y DELITO FEDERAL que los manifestantes se cubran el rostro”. Schneider se encuentra casado desde 2011 con Patricia Maya, una mexicana originaria de Mérida con la que tiene una familia de tres hijas.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR AHORA?

El gobernador Gavin Newsom anunció que demandará al expresidente Trump por la federalización de la Guardia Nacional, calificándola de “acción ilegal”. En X escribió: “Esto es exactamente lo que Trump quería. Avivó las llamas. Lo demandaremos”.

En medio de una polarización creciente, las protestas en Los Ángeles no solo reflejan el enojo por las políticas migratorias, sino también una batalla cultural y política amplificada por las redes sociales, en la que celebridades, activistas y figuras públicas están tomando postura en defensa de la comunidad y la democracia. N

