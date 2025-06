Una grabación difundida por el canal Channel 7, en la que presuntamente se observa un helicóptero Blackhawk reabasteciendo a agentes federales en medio de protestas contra tácticas de control migratorio en Los Ángeles, ha encendido las alarmas en redes sociales y círculos políticos. Las imágenes muestran el aterrizaje del helicóptero cerca de una oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde se descargaron docenas de cajas con municiones, armas “menos letales” y tanques etiquetados como inflamables.

Aunque Newsweek no ha podido verificar de manera independiente la autenticidad del video, múltiples figuras influyentes como el activista Harry Sisson y cuentas liberales como Blue Georgia y Republicans Against Trump compartieron el material, acumulando más de 1.5 millones de visualizaciones.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha endurecido su política migratoria mediante órdenes ejecutivas, posicionando el control migratorio como eje central de su administración. Uno de los pasos más polémicos ha sido la invocación de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, que permite al presidente detener o deportar a no ciudadanos durante tiempos de guerra. Su aplicación fue inicialmente bloqueada por una corte federal, provocando una batalla legal en curso.

🚨BREAKING: A military Blackhawk helicopter is unloading dozens of boxes of weapons and ammunition in Los Angeles “as if they were getting ready for a major battle.”

pic.twitter.com/8YUfzD67QO

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 8, 2025