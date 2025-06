En el Mes del Orgullo LGBTQIA+, la consolidación de la figura del matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Código Civil de Aguascalientes parece más cercana que nunca: Rodrígo Mireles, diputade local de MORENA, señala que antes de que concluya este periodo legislativo, la iniciativa se subirá al pleno del Congreso, esta vez con buenas posibilidades de aprobarse.

“Desde el 2019, la Suprema Corte de Justicia ya hizo un exhorto a la legislatura para que modificáramos el Código Civil para que ya se pudiera establecer en la ley que el matrimonio puede ser entre cualquier persona” señala en entrevista para Newsweek Aguascalientes, refiriendo el antecedente de que los ministros ya habían indicado (como en otras ocasiones) que en el estado la protección de ciertos derechos no quedaba plasmada en las normas.

Si esta iniciativa procede, eliminará las trabas legales que obligan a las parejas LGBT+ a recurrir al amparo para contraer matrimonio civil.

También, su posible aprobación abriría el camino a otros derechos como la adopción y el reconocimiento de paternidad, aunque aclaró que no se modificará la legislación en esa materia porque los requisitos serían los mismos que para cualquier pareja heterosexual.

Otro tema prioritario es la prohibición expresa de las llamadas terapias de conversión, prácticas que, según explicó, aún se realizan en el estado, muchas veces en anexos destinados a tratar adicciones.

“Nos encontramos con que los anexos ofrecen servicios milagros, por así decirlo, que no deberían de ofrecer […] los tratos ahí caen en temas de tortura, los medican, cosa que pues no debe de ser porque ya sabemos que esto no es una enfermedad”.