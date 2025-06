El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, afirmó que los recursos relacionados con el contrato de Next Energy permanecen resguardados, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo reparatorio con la empresa.

Pese a que en agosto del año pasado el Cabildo aprobó un convenio modificatorio que incluye la devolución de uno de los parques fotovoltaicos, así como la restitución de aproximadamente 550 millones de pesos por infraestructura, el alcalde admitió que todavía no hay consenso entre las partes.

“Ya han cambiado las condiciones y lo que estamos velando es que al municipio se le restituya su recurso. Por eso es que ya hay mejores condiciones, pero no hay aún un acuerdo final (…) está resguardado el patrimonio. No se está pagando. El dinero está, digamos, hasta que no se llegue a un acuerdo” señaló.