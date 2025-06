E

l universo del podcast puede parecer abrumador por la cantidad de opciones, voces y estilos disponibles. Sin embargo, Leyendas Legendarias ha logrado destacar en el mundo de habla hispana con una propuesta única que mezcla crimen real, horror, humor y cultura pop, todo con el sello irreverente y crítico de sus tres creadores fronterizos.

Producido por Sonoro, la red de podcasts en español número uno a nivel mundial, Leyendas Legendarias no solo ha sido nominado a los Spotify Podcast Awards en las categorías “Top de los tops” y “Comedia”, sino que también fue parte de la programación oficial de la Comic-Con Experience (CCXP) en Ciudad de México, donde ofreció presentaciones que consolidan su influencia más allá del audio digital.

DESDE CIUDAD JUÁREZ A LA CCXP: GEEKISMO Y LA COMUNIDAD

El paso por la CCXP fue, según José Antonio Badía, una experiencia “espectacular”. “Fueron 72 horas intensas llenas de encuentros y descubrimientos. Desde conocer a creadores de cómics hasta ver el detrás de escena de la convención”, explicó el conductor. Compartiendo escenario con personajes tan populares como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Badía y Capistrán se presentaron en los escenarios principal y alterno, respectivamente, marcando un nuevo hito en su trayectoria como figuras del entretenimiento. Aunque “Lolo” no pudo asistir por cuestiones logísticas, celebró el logro como colectivo: “Me dio mucho gusto verlos ahí”, comentó entre risas.

Para ellos, el evento representa la esencia de lo que aman: “Aquí conviven Star Wars, Nintendo y los cómics. Es todo lo que nos gusta junto”, dijo “El Borre”, reafirmando su identidad geek.

“Mis mejores amigos los conocí por los cómics. Llegué a la escuela sin conocer a nadie y ese fue nuestro punto de conexión”, compartió Badía una anécdota personal que lo une con ese mundo.

TRUE CRIME, FICCIÓN Y EL RETO DE CONTAR CON HORROR EN MÉXICO

Pioneros en el true crime en español, el equipo ha abordado el crimen y lo paranormal desde distintas perspectivas, siendo el cine una de las más desarrolladas. Sin embargo, reconocen que investigar crímenes en México presenta obstáculos importantes.

“En nuestro país no hay una cultura tan fuerte de investigación criminal como en Estados Unidos. Allá hay libros y fuentes de sobra, aquí apenas están saliendo publicaciones, y muchas notas son un copy-paste sin fuentes claras”, explicó Badía. Esto dificulta construir relatos completos y confiables.

En tono más ligero, imaginaron cómo actuarían si fueran parte de una película de terror ¿Quién sería el primero en morir y por qué?

“Creo que yo sería el primero en morir, por ser el que no cree; entonces me tienen que matar para probar un punto”, dice “El Borre”. En la discusión sobre esta ficticia película de terror en la que los tres estarían en riesgo de muerte, las voces se levantan y se entrecruzan.

“Sí, sí, ‘El Borre’ sería el primero. Yo conozco las reglas y todo eso, pero por conocerlas la voy a cagar. Por confiarme, siento que llegaría a salvarte. Piensan que estoy muerto, llego a salvarte y luego, justo cuando subo al carro, me matan, güey”, complementa la narración Badía.

“Yo sería la ‘final girl’, me salvaría o dejaría testimonio de lo que pasó. No me metería en toda la bronca”, añade Lolo, cerrando la escena con todos los clichés del cine hollywoodense.

Los clichés del cine de horror también fueron blanco de su humor: “Los zapatos de tacón son los verdaderos asesinos”, señaló Lolo; “y la marcha del carro que nunca enciende”, agregó “El Borre”. “Deben llevar una cruceta para que jale la marcha del carro”, complementa Lolo. “Aunque cuando falta la gasolina es el momento de llorar”, concluye Badía luego de un momento donde todos opinaron animados.

Si fueran los villanos, Badía sería un vampiro, “El Borre” el sádico de Saw y Lolo el asesino de La Masacre de Texas.

Respecto al cine de terror mexicano, coinciden en que hay potencial desaprovechado. “La gente sigue pidiendo muñecas embrujadas. Pero el terror va más allá de los jumpscares”, dijo Badía. “Hay que crear otra audiencia, como pasa con las películas de A24”, añadió “El Borre”.

Leyendas Legendarias cuenta con una audiencia mensual de 185 oyentes en Spotify, y en YouTube, tienen más de 1 millón 070 mil suscriptores, con 221 millones 291 mil 109 vistas

También ven riqueza en las historias populares. “Más allá de La Llorona, hay relatos como el de los nahuales que son muy fuertes”, explicó Badía. “Lo que se hizo con Huesera fue buenísimo, pero no se le dio suficiente espacio en cines”, lamentó “El Borre”.

Aunque han tenido acercamientos para la producción de contenidos de mayor impacto como una serie las productoras han desistido de seguir adelante con proyectos de animación. Sin embargo siguen creando para sus fans y con las posibilidades que dan las plataformas de podcasts.

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS VOCES EN EL PODCAST DESDE LA FRONTERA

A diferencia de muchos proyectos de audio y entretenimiento, Leyendas Legendarias se produce en Ciudad Juárez. Esta decisión no es casual, sino una declaración de principios: demostrar que no es necesario migrar a la capital para tener impacto nacional e internacional.

“Spotify nos ofreció comprarnos cuando empezamos a pegar. Era una oferta que nos hubiera cambiado la vida, apenas teníamos para pagar la renta del set y de la casa, pero decidimos cuidar lo que habíamos creado”, recuerda Badía.

El trío reconoce que haber alcanzado el éxito a una edad más madura les dio perspectiva.

“Si esto nos pasa a los 20, todo se va al carajo: cancelaciones, sobredosis, hígado graso…”, bromeó Lolo.

El estilo que tiene el contenido de Leyendas Legendarias está muy ligado a su origen en la frontera y con esto ha creado nuevas conversaciones y derribado ideas de los habitantes de una región sumamente compleja y mediática desde entornos muy amigables para grandes audiencias en toda Hispanoamérica.

“Leyendas Legendarias no sale si no se hace en la frontera, es desde donde grabamos para hacer esto en la escala que ha crecido por el público. Además sabemos que somos un referente: ‘ellos no se tuvieron que ir de Juárez para poder ser escuchados’ en todas partes“, describe Badía.

Su contenido refleja las complejidades, tensiones y riqueza cultural de la frontera. Aunque al principio intentaban evitar regionalismos, rápidamente cambiaron de rumbo. “Al tercer episodio dijimos: ya. Si los chilangos hablan con su acento, nosotros también”, explicó Badía. “La gente lo agradeció, porque somos mexicanos, pero distintos, y eso nos hace interesantes a todos”, agregó.

Siempre tuvimos que aprender del humor chilango, los chistes del metro o del taxi, cuando eso allá ni existe

Lolo destacó la importancia de conocer otras regiones a través del contenido: “Siempre tuvimos que aprender del humor chilango, los chistes del metro o del taxi, cuando eso allá ni existe”. “Y ahora gracias a los podcasts podemos entender a México más allá de las noticias y los prejuicios”, concluyó “El Borre”.

En 2021 fue el segundo podcast más escuchado en Spotify México.

Leyendas Legendarias no solo ha transformado el true crime y la comedia en podcast, también ha contribuido a descentralizar la producción audiovisual en México y a generar comunidad desde lo local. Con su estilo frontal, sarcástico y profundamente mexicano, el trío ha demostrado que el horror puede ser divertido, la comedia puede ser crítica, y que las voces desde la periferia también pueden ser protagonistas en el centro del debate cultural. N

