¿Listo para corear “Sweet Child O’ Mine” otra vez? Guns N’ Roses, una de las bandas de rock más legendarias y exitosas del planeta, regresa a México como parte de la segunda etapa de su gira mundial: Latin American Tour 2025.

“¡Latinoamérica, llegó la hora!”, anunció la banda a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde la publicación ya supera las 155,000 visualizaciones. En el nuevo cartel se suman 13 fechas que incluyen paradas en Costa Rica, Bogotá, Argentina, Chile, Brasil, Perú y El Salvador.

México no se queda fuera, el grupo responsable de clásicos como “November Rain” y “Don’t Cry” se presentará el próximo 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, en la capital mexicana. Los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes HSBC los días 11 y 12 de junio, mientras que la venta general comenzará el 13 de junio.

La banda ya pisó suelo mexicano en 2022 con su gira “We’re F’N Back Tour”, con presentaciones memorables en Mérida, Guadalajara, Ciudad de México (CDMX) y Monterrey. En ese entonces grupos como Molotov y The Warning fueron los encargados de abrir los conciertos. Además de celebrar el 35 aniversario de su legendario disco Appetite for Destruction, Guns N’ Roses estuvo en el Estadio Ciudad de los Deportes (el antiguo Estadio Azul). Ahora presentará sus éxitos en un nuevo escenario.

— Guns N’ Roses (@gunsnroses) June 6, 2025