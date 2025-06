“Lo recuerdo todos los días”, confiesa Alessandra Sampaio conmovida, al referirse a su esposo, el periodista británico Dom Phillips, asesinado en Brasil hace tres años. La emoción era evidente en ella, justo antes de la presentación del libro sobre la Amazonia que su esposo dejó inconcluso y que fue completado por varios de sus amigos.

El proyecto, titulado “How to Save the Amazon” (Cómo salvar la Amazonia), fue iniciado por Phillips, periodista independiente y colaborador habitual de The Guardian. Trabajaba en él cuando fue asesinado el 5 de junio de 2022, en el noroeste brasileño.

Phillips tenía como objetivo alertar al mundo sobre la crítica situación medioambiental de la región. Su vida fue truncada presuntamente por una organización dedicada a la pesca ilegal, cuyos integrantes enfrentan cargos y algunos ya se encuentran en prisión por su implicación en el crimen.

“Murió intentando mostrar al mundo la importancia de la Amazonia”, afirma Sampaio, que asistió la noche del jueves en el centro de Londres a la presentación mundial del libro.

En el mismo ataque murió el brasileño Bruno Pereira, quien trabajaba en defensa de los derechos de los indígenas y contra los delitos ambientales en la región. El doble asesinato habría estado motivado por la actividad fiscalizadora que Pereira ejercía contra las acciones ilegales en la Amazonia, según conclusiones policiales.

“ES MÁS QUE UN HOMENAJE A DOM”

Phillips, de 57 años, y Pereira, de 41, perdieron la vida en el Valle de Yavarí, una remota reserva indígena, cercana a las fronteras con Colombia y Perú, donde operan narcotraficantes, pescadores y cazadores ilegales y buscadores de oro.

“Era su penúltimo viaje. Le quedaba otro más y terminaría el libro, del que ya tenía escrito cuatro capítulos”, explica su esposa.

El libro, concebido con ese título por Phillips, fue completado tres años después, con un capítulo cada uno, por un sexteto de periodistas y escritores, formado por los británicos Jonathan Watts y Tom Phillips, los estadounidenses Andrew Fishman, Stuart Grudgings y Jon Lee Anderson y la brasileña Eliane Brum. Beto Marubo, líder indígena del Valle de Yavarí, hizo el epílogo.

“Es más que un homenaje a Dom, es su libro. También es nuestra determinación compartida de terminar su trabajo, porque lo amamos, porque estos temas son realmente importantes para mucha gente”, apunta el coordinador de la obra, Jonathan Watts, editor de medioambiente de The Guardian.

“Pensamos que Dom estaría contento con este libro. Yo estoy muy feliz con el trabajo, pero triste de que no esté aquí para verlo”, añade. Alessandra Sampaio y periodistas amigos coincidieron en que había que terminar su obra.

“Tras el funeral nos pareció muy claro a todos”, explica su viuda.

“CÓMO SALVAR LA AMAZONIA” Y LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LA SELVA

Sampaio, modesta, muestra su reconocimiento hacia los amigos “leales” que completaron el libro. “Me deja feliz que esté finalizado, pero el trabajo duro fue de los periodistas”, afirma. La mujer, que sigue viviendo en Salvador de Bahía, reunió todos los materiales del proyecto de libro que su marido había dejado.

“En ese último viaje, no llevó el ordenador, que quedó en casa. Tenía dos o tres cuadernos de cada viaje, con fechas, lugares, explicando todo”, relata.

La esposa del periodista asesinado explica que los autores “viajaron y entrevistaron a nuevas personas para intentar seguir las ideas de Dom”. “En el libro, reconozco cosas de charlas con él. Tardé tres meses en leerlo. Tenía que parar porque me emocionaba”, explica.

Para Sampaio, el libro es también un tributo a Bruno Pereira. “No hay cómo separar a Don y Bruno. Están ahí juntos. Es un mensaje para que todos entiendan la importancia de la Amazonia y sus pueblos”, afirma.

La muerte de ambos reavivó las críticas al entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro, acusado de alentar las invasiones de tierras indígenas con su discurso a favor de la explotación económica de la selva. El libro acaba de ser publicado en Reino Unido, Brasil y Estados Unidos y será presentado en junio en diversas ciudades de estos dos últimos países. N

(Con información de AFP)