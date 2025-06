Elon Musk fue parte de la campaña y proyecto de Donald Trump en su segundo mandato al frente de Estados Unidos. El multimillonario de origen sudafricano y propietario de Tesla fue uno de sus aliados más mediáticos en la campaña de 2024, sin embargo, parece que algo se rompió en su relación y acuerdos.

Por medio de su cuenta de X (Antes Twitter), Elon Musk publicó un mensaje que muestra la deliberada ruptura entre los dos, tanto de forma política como de forma personal.

“Cuanta ingratitud”, complementó Musk en su cuenta.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.

El posicionamiento de Musk se dio luego de que el residente de la Casa Blanca, Donald Trump, lanzara una serie de declaraciones hacia Elon Musk que no le gustaron al dueño de X (Antes Twitter).

“Conocía este proyecto de ley mejor que nadie y solo tuvo problemas cuando descubrió que recortaría el mandato de vehículos eléctricos. Cuando se fue dijo las cosas más lindas de mí, todavía no ha dicho nada malo pero estoy seguro que será lo próximo”, detalló Trump respecto a su amistad con Musk. “He ayudado mucho a Elon. Él trabajó duro en DOGE y creo que extraña el lugar. Creo que se fue y ya no está en esta hermosa Oficina Oval“, mencionó el presidente de Estados Unidos, en referencia a la renuncia que presentó Musk tras cumplir poco más de cuatro meses colaborando con la Casa Blanca.

🚨 NEW: Trump speaks on Elon coming out against the BBB

“I would have won Pennsylvania regardless of Elon…I’m very disappointed with Elon. He knew this bill better than anyone and he only developed a problem when he found out I would cut the EV mandate…

