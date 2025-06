El aborto sigue siendo un delito en Guanajuato, uno de los estados más conservadores de México. Este jueves 5 de junio el Congreso del Estado rechazó despenalizar el aborto por 19 votos frente a 17, lo que representa una contravía de la tendencia nacional a legalizar esa práctica.

El giro en el resultado se produjo luego de que Luz Itzel Mendo González, diputada del Partido Verde, modificara su voto y respaldara la postura del Partido Acción Nacional (PAN). Esto desató la indignación de las legisladoras de Morena, quienes abandonaron el Congreso entre gritos de “vendida”.

Guanajuato registra más carpetas de investigación por aborto que por feminicidio, según El País. No obstante, gracias a los criterios de la Suprema Corte, ninguna mujer puede ser encarcelada por este motivo.

“La semana pasada voté en contra del dictamen que rechazaba la despenalización del aborto, lo hice con honestidad, porque no creo que una mujer deba ir a prisión por abortar (…) pero después de esa sesión me fui a casa con preguntas más profundas, escuchando argumentos, escuché a mi distrito, hablé con mujeres de mi estado, hablé con juristas, con mi grupo parlamentario y sobre todo con mi conciencia. Y hoy quiero decirlo con toda claridad, he cambiado de opinión”, dijo en tribuna Mendo González.