Con más de 20 años diseñando estrategias de entretenimiento, marketing, publicidad en la música, Lucia “Luchy” Martos es actualmente una profesional distinguida en su campo, que cree que impulsar a jóvenes promesas y artistas emergentes es la receta infalible para refrescar la escena musical, y su mayor pasión es ser puente entre artistas y sus audiencias.

Lucía es publicista por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina y desde que llegó a México está comprometida con generar más espacios de visibilidad para las mujeres en la industria musical y desde hace 15 años se ha convertido en una referente como “caza talentos” para identificar y reclutar nuevos artistas que necesitan un espacio para desarrollar ideas en un medio con alta competencia, pero siempre expectante para la innovación.

“Las disqueras tradicionales, hoy por hoy, ya no tienen oportunidad de hacer desarrollo de artistas, porque tienen agendas apretadas y muchas presiones económicas; terminan abocados a los llamados “artistas grandes” y se volvió un negocio de volumen para las distribuidoras. Entonces surgió la necesidad de crear mi propio proyecto donde pueda hacer desarrollo de artistas nuevos, también tomar el desafío de ver cómo se lleva al siguiente nivel a un artista consolidado o como reinventar una propuesta con muchos años de trayectoria, apoyándonos siempre del desarrollo de estrategias y creatividad, buscar hacer cosas geniales para que lleguen a más personas”, contó.

Lucía Martos creó su propia agencia, The Hits Agency, en la que lleva un año y medio impulsando a artistas y colocándolos en las tendencias musicales, pero también aceptó el reto de desarrollar la estrategia de relanzamiento de talentos consolidados, como Café Tacvba, que cumpliendo 35 años de carrera, celebraron con el lanzamiento de una nueva canción y un Foro Sol sold out.

También tuvo en su equipo de talento el lanzamiento del disco de Mario Bautista “Fénix”, y catapultó la canción “Baby Girl” en un éxito que consiguió 264 millones de reproducciones sólo en Spotify, por lo que esta distinguida profesional aseguró que el panorama del marketing en México es crucial para los artistas.

“México es un mercado muy grande y todo el tiempo hay muchas cosas pasando, porque no solo tenemos los artistas locales aquí. Hay mercados que son más pequeños y más orientados al consumo local, como Chile, Colombia incluso Argentina, pero en México hay un consumo de música extranjera muy alto, tal vez por estar tan cerca de Estados Unidos”.

“También para los artistas de Latinoamérica venir a México es una prueba grande y si destacas en este mercado muy probablemente vas a tener éxito en todos lados; pero si uno no hace un buen plan de marketing y es sobre todo consistente que es lo que yo siempre le digo a los artistas, no tienes manera de destacarte, puedes tener un disco muy lindo, pero si nadie se enteró no sirve, para eso estamos los especialistas como nosotros” dijo.

Lucía Martos se ha destacado como una de las especialistas en marketing más jóvenes y una profesional creativa que empezó su carrera en México de la mano de Lynn Fainchtein para la disquera independiente Casete –creada también por Camilo Lara—, con este sello discográfico contribuyó en la sincronización musical para la película Roma, que obtuvo tres premios Oscar como “Mejor director”, “Mejor película extranjera” y “Mejor fotografía”.

“En Casete vimos el nacimiento de Apple Music en Latinoamérica y eligieron un proyecto nuestro que era Centavrvs, para hacer una campaña regional, que me tocó liderar, hacer todos los contenidos, coordinar músicos con el management y con la plataforma. Algo similar ocurrió con YouTube cuando lanzaron un fondo de apoyo a artistas emergentes por primera vez y tuve la posibilidad de realizar toda esa coordinación entre partes; artistas, compañías y la plataforma”

También ha liderado las campañas de marketing musical de lanzamientos de Interpol, Radiohead, The National, Arctic Monkeys, Jungle, Caifanes, Molotov, Plastilina Mosh, Jarabe de Palo, entre otros. Actualmente, su agencia, The Hits Agency cuenta con artistas como Café Tacvba, Mario Bautista, La Vida Boheme, Ricardo Arjona, entre otros.