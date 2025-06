El anuncio del próximo estreno de la serie animada Tuttle Twins en la señal infantil estatal Paka Paka ha encendido un debate nacional en Argentina. La producción, de origen estadounidense y con fuerte impronta libertaria, fue celebrada por los seguidores del presidente Javier Milei y cuestionada por pedagogos, comunicadores y opositores políticos, quienes acusan al gobierno de “adoctrinamiento ideológico”.

Prevista para julio, Tuttle Twins narra las aventuras de los mellizos Tuttle y su abuela en viajes a través del tiempo donde aprenden sobre liberalismo económico junto a figuras como Milton Friedman y Ludwig Von Mises —referentes económicos clave para Milei—. Uno de los personajes recurrentes es un bitcoin parlante que advierte: “Cuando el dinero está controlado, es corrupto”, en clara alusión al papel del Estado en la emisión monetaria y la inflación.

Aunque el canal estatal aseguró en mayo que su nueva programación no incluiría “bajada de línea ideológica”, la serie ha sido interpretada por críticos como un intento explícito de instalar valores libertarios en la audiencia infantil.

Con producción del Instituto Libertas, una fundación cristiana con sede en Utah, Tuttle Twins se basa en los libros homónimos del activista Connor Boyack, ferviente defensor del libre mercado y admirador declarado de Milei, a quien incluso incluyó como personaje en uno de sus cómics más recientes. En la serie, economistas liberales explican conceptos como inflación, subsidios, planificación central, derechos individuales y el papel del Estado.

La narrativa también incluye a personajes como Elon Musk y un Karl Marx caricaturizado que pide dinero, así como al filósofo inglés John Locke, quien afirma en un episodio: “No tienes derecho al trabajo de otro”. En un episodio visitan Cuba, en el que la abuela de los gemelos explica como era su vida antes de emigrar a Estados Unidos.



Uno de los segmentos más polémicos de la serie cuestiona la educación universitaria formal. “Hay buenos programadores en Google, Apple y Microsoft que solo con un curso de tres meses fueron contratados”, canta un personaje animado, en tono desafiante frente al sistema educativo tradicional.

El director de Paka Paka, Walter Gómez, defendió la inclusión de la serie en una entrevista con el canal oficialista Carajo, calificándola como “el único dibujito liberal del mundo” y destacando que está en línea con “los valores que nosotros manejamos”. Sin embargo, declinó dar declaraciones a la prensa tras la polémica.

Entre los defensores más entusiastas se encuentra el influencer libertario Pablo Pazos, conocido como El Gordo Pablo, quien celebró la noticia con una frase que generó fuertes reacciones: “Muy bien, gracias, no va a haber nenes comunistas”.

Pero las críticas no tardaron en llegar. Para Valeria Dotro, exresponsable de contenidos de Paka Paka, la inclusión de Tuttle Twins “parece una provocación”, y calificó a la serie como un producto “burdo, sin narrativa ni lógica interesante”.

En la misma línea, la socióloga Cecilia Veleda advirtió en una entrevista con La Nación: “No se puede tener de rehenes a los chicos en medio de disputas ideológicas de adultos. Son obsesiones personales del presidente traducidas en contenidos erróneos, con falsedades, discriminaciones y ataques”.

Desde la cuenta oficial de Tuttle Twins en X (antes Twitter), la serie celebró el hecho de que el gobierno argentino esté “sustituyendo caricaturas literalmente marxistas por una educación divertida sobre la libertad, la economía y los derechos individuales”.

Milei tried to shut down Argentina public tv. They wouldn’t let him. So he’s airing Tuttle Twins instead 😂

If you have to have state-funded media, might as well teach kids about the dangers of the state. https://t.co/YqGXf0rMlS

— Tuttle Twins TV (@TuttleTwinsTv) May 29, 2025