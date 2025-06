En un movimiento tan simbólico como polémico, el Comité Nacional Demócrata (DNC) estacionó este martes un camión de comida personalizado frente a la sede del Comité Nacional Republicano (RNC) en Washington, D.C., como parte de una campaña para satirizar las políticas arancelarias del presidente Donald Trump. El camión, decorado con imágenes de tacos, llevaba inscrito el acrónimo “TACO”.

La frase, originada en círculos financieros de Wall Street, hace referencia a la percepción de que Trump tiende a retractarse de sus amenazas de aranceles recíprocos elevados, como los anunciados en abril, que han generado incertidumbre tanto en mercados como entre aliados comerciales.

Aunque la maniobra fue celebrada como una acción creativa por algunos sectores del DNC, la respuesta conservadora fue inmediata y demoledora, señalando la campaña como un ejemplo de la falta de sustancia política del Partido Demócrata frente al liderazgo republicano.

“El partido que te trajo las exitosas campañas ‘Dark Brandon’ y ‘Los republicanos son raros’ ahora va por todas con ‘TACO’”, ironizó Chuck Ross, periodista del Washington Free Beacon, en la red social X (antes Twitter).

Desde el Congreso, el vicepresidente JD Vance fue aún más tajante: “Tenemos la oposición más lamentable de la historia de Estados Unidos”, publicó también en X, mientras que Christian Martínez, secretario de prensa hispano del Partido Republicano, acusó a los demócratas de “trucos baratos y limosnas gratuitas”.

Para muchos, el golpe de efecto del DNC no solo falló en su mensaje, sino en su ejecución. El camión no fue estacionado directamente frente a la sede del RNC, sino una cuadra más lejos, frente a una iglesia, lo que provocó aún más burlas desde el ala republicana.

“Parece que los demócratas se tomaron un descanso de pelear entre ellos para montar una patética maniobra”, dijo Mike Marinella, portavoz del Comité Republicano de Campaña del Congreso (NRCC). “¿Lo más vergonzoso? Ni siquiera acertaron con la ubicación”.

Desde el RNC, el director de comunicaciones Zach Parkinson se mostró igual de mordaz: “¿Un camión de tacos? ¿También van a volver a regalar vasectomías? Esta gente es imbécil. No me extraña que el índice de aprobación de los demócratas esté en mínimos históricos”.

