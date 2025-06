Puebla, Pue. El Congreso local no avalará el “cabildazo” que regidores de Calpan dieron para destituir como presidente municipal a Vicente Sánchez Méndez, por lo que regidoras y síndico municipal de este ayuntamiento anunciaron que recurrirán a la Auditoría Superior del Estado (ASE) u otras instancias para que se abra una investigación contra del morenista.

De esto, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso local, Julio Huerta Gómez, confirmó que la revocación que promovió el Cabildo de Calpan, no procede, y recomendó a Vicente Sánchez que le “eche muchas ganas” para asistirse de quien pueda, para poder retomar la gobernabilidad de su demarcación y poder concluir su administración sin problemas con sus propios regidores.

El congresista y ex secretario de Gobernación estatal, explicó que la destitución de Vicente Sánchez no procede porque no se trata de un conflicto social, sino de un tema entre particulares, tan es así que al Congreso local no han llegado manifestaciones de lugareños para quejarse del morenista como presidente municipal.

“Para el caso de Calpan, no procede, ya no se permiten los cabildazos en la Ley Orgánica Municipal que está vigente. Tiene que echarle muchas ganas y asistirse de quien lo pueda ayudar para que recupere la gobernabilidad, es un asunto interno del Cabildo, no tenemos gente aquí en el Congreso que esté en contra de sus funciones, de que las está ejerciendo, es un asunto interno de Cabildo”, indicó.

El pasado 29 de mayo ingresó al Congreso local la solicitud del Ayuntamiento de Calpan para formalizar la revocación del morenista Vicente Sánchez Méndez como alcalde, y quede en su lugar su suplente Bertin Bermeo Morales.

Sin embargo, para este día Julio Huerta Gómez explicó que los documentos que se presentaron para pedir o sustentar la revocación son de carácter simple, nada de declaración judicial.

Por lo que el Congreso local tampoco tiene la facultad para iniciar una investigación contra Vicente Sánchez por las malversaciones, falta de atención, faltas administrativas graves, entre otros aspectos que regidoras acusan ha cometido el militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Regidores acudirán a la Auditoría Superior del Estado

La síndico municipal de Calpan, Lisset Méndez expuso que la intención de los regidores es lograr que el municipio tenga gobernabilidad, y que se deje trabajar al Cabildo porque hasta ahora, Vicente Sánchez está como un “dictador” teniendo a los regidores atados de manos.

“Nosotros por recomendación del Gobierno del Estado se firmó una minuta de trabajo donde hay el compromiso de no tomar represalias, (…) nosotros fuimos electos por el municipio, nosotros vamos a tratar de agotar todas las instancias para dar un buen resultado”, expusieron regidoras y síndico del Ayuntamiento de Calpan.

Responsabilizan a Vicente Sánchez de cualquier acto de violencia del que sean sujetas, ya que el mismo edil ha advertido a quienes participaron en el cabildazo que “va a cortar cabezas”, cuando es claro que los regidores de ese Cabildo no deben favores políticos a nadie.

Confían que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales respete lo que dice la Ley Orgánica Municipal para ratificar la revocación de Vicente Sánchez como alcalde de Calpan.