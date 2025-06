Alumnas del turno matutino del CBTIS 168 en Aguascalientes, se manifestaron la mañana de este martes 3 de junio al interior del plantel para señalar a un docente por supuesto acoso sexual tanto físico como digital a través de de whatsapp, donde enviaba mensajes y fotografías de índole sexual.

Anteriormente, las afectadas ya habían reportado esta situación ante los directivos del bachillerato, sin embargo, al mantenerse la omisión institucional, optaron por protestar portando prendas negras y con carteles con mensajes como “pedofilia no se tapa con uniforme” o “el aula es un lugar seguro, no tu zona de acoso”.

“Bajó la mano por la cintura, por las piernas. A mí me reprobó el primer parcial por no querer mandarle fotos; y obviamente sí es algo de miedo porque, en primera está mi integridad y en segunda mi calificación. Me reprobó porque él da una de las materias más importantes” testificó una de las presuntas víctimas.