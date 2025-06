La participación ciudadana en la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación en Guanajuato fue apenas del 5 por ciento, informó Jaime Juárez Jasso, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado.

La cifra representa uno de los niveles más bajos de votación registrados en procesos de consulta o elección organizados por el INE en la entidad.

“Estamos hablando de un 5% de participación en Guanajuato, con el corte que dimos hasta el momento. Puede subir, eventualmente, conforme concluyamos los cómputos, pero será mínimo”, declaró el funcionario federal.

A nivel nacional, la participación preliminar estimada ronda el 13%, también considerada baja.

El funcionario electoral subrayó que los motivos de la escasa participación son múltiples, entre ellos el clima, la apatía ciudadana, la desinformación y los llamados al abstencionismo.

“Hubo organizaciones que abiertamente estuvieron haciendo el llamado a no votar (…) Influye también la falta de información. Si no lo haces, pues vas a ciegas, y entonces dices: pues no, mejor no voy”, explicó.

El presidente del INE en Guanajuato recordó que este ejercicio fue el primero en su tipo y que aún falta consolidar la cultura de participación para este nuevo tipo de elección.

“Tenemos que seguir trabajando y difundiendo que este poder, el tercer poder de la Unión, ya se tiene que votar y se tendrá que seguir votando mientras no haya otra reforma constitucional que diga lo contrario”, añadió.

Sobre la validez de la elección, Juárez Jasso aclaró que no existe un umbral mínimo de participación para que el proceso sea considerado legal.

“Aquí con el 1% es una elección válida, no hay una regla como en la revocación de mandato, que requería un 40% para ser vinculante”, precisó.

Los resultados oficiales se validarán hasta el 15 de junio, aunque los avances pueden consultarse en el portal del INE.

Finalmente, Juárez Jasso confirmó que desde este 2 de junio se reanudaron las actividades en los módulos de atención ciudadana, donde ya pueden realizarse trámites ordinarios como renovación o reposición de credenciales.