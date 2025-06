La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya confirmó que Asuntos Internos abrió una investigación por un presunto caso de acoso sexual en el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), luego de que surgieran denuncias contra un funcionario aún no identificado públicamente.

Pablo Muñoz Huitrón, titular de la dependencia, señaló que aunque no se ha recibido una denuncia formal y directa, se está dando seguimiento a los señalamientos.

“Se tiene que investigar, no es únicamente para un lado, tenemos que poner las cosas parejas… se está atendiendo y se va a resolver”, aseguró el funcionario.

El señalado continúa en funciones, pero de acuerdo con el Secretario, está dispuesto a colaborar en el proceso.

“Ya he platicado con él, está en la mejor disposición de que se investigue. Me dice que no tiene inconveniente y está en postura de ser claro y transparente”, agregó.

Muñoz Huitrón también subrayó que aún no se cuenta con los nombres de las posibles víctimas ni con una denuncia formal presentada de manera presencial.

Sin embargo, garantizó que, en cuanto se reciba cualquier denuncia por el canal que sea, se procederá de inmediato para resolver el caso.

El acoso sexual en dependencias públicas ha sido un tema recurrente en Guanajuato y otros estados, donde organizaciones civiles han exigido mecanismos más efectivos para proteger a víctimas y sancionar a los responsables.

La permanencia del señalado en su puesto, aún sin denuncia formal, pone de nuevo en debate los protocolos internos de atención en casos de violencia de género dentro de instituciones de seguridad pública.