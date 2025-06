B-DRIVE, especializada en ingeniería de sistemas críticos, refrenda su liderazgo en el ámbito tecnológico de México y Latinoamérica al recibir dos distinciones de alto prestigio: “Top Data Center Management and Migration Service in Latin America 2025” por CIOReview y “Great Place to Code #1” de este año.

Fundada con la visión de ofrecer servicios end-to-end, la compañía ha logrado consolidarse como socio estratégico de bancos, corporativos, farmacéuticas, instituciones del sector salud, empresas de telecomunicaciones y dependencias gubernamentales. Gracias a su experiencia en arquitecturas Mainframe y sistemas bancarios Core, B-DRIVE ha garantizado la estabilidad, seguridad y evolución de infraestructuras críticas que sostienen la actividad económica nacional. “Nuestra división de ciberseguridad y nuestra fábrica de software de clase mundial nos han permitido colaborar con las principales instituciones del país, asegurando un control integral de cada proyecto”, afirma Christiaan Goslinga Cardenas, Executive Director de B-DRIVE.

El modelo de integración vertical de B-DRIVE se distingue por contar con equipos propios de ciberseguridad y desarrollo de software, eliminando dependencias de terceros. Este abordaje ha marcado un nuevo estándar en la industria, al reducir vulnerabilidades y acelerar los tiempos de entrega. Bajo metodologías ágiles y prácticas DevSecOps, la fábrica de software ha logrado acortar hasta en un 40 % los plazos de implementación sin sacrificar la calidad ni la seguridad, un factor clave para clientes sometidos a altos niveles de regulación. Asimismo, la empresa ha instalado sistemas avanzados de detección de intrusiones y herramientas de gestión de identidades que fortalecen la protección de datos en entornos críticos.

El reconocimiento de CIOReview surge tras una evaluación exhaustiva por parte de un jurado compuesto por directivos C-level, líderes de opinión de la industria y el consejo editorial de la publicación. Este galardón destaca la confianza que B-DRIVE ha generado en el sector gracias a la solidez de sus proyectos y a la capacidad de adaptación ante la creciente demanda de servicios de migración y gestión de centros de datos.

Por otro lado, la distinción como “Great Place to Code #1” refleja la apuesta de la empresa por una cultura organizacional centrada en la persona. Su enfoque de “tribu” fomenta la colaboración transversal, la formación continua y el equilibrio entre excelencia técnica y desarrollo humano. “Entendemos que detrás de cada solución tecnológica hay talento. Nuestro programa de micro-certificaciones en habilidades técnicas, ciberseguridad y competencias emocionales ha creado un ecosistema donde los desarrolladores prosperan en un entorno de apoyo y crecimiento”, subraya Goslinga Cardenas.

Mirando al futuro, B-DRIVE vislumbra una expansión regional que abarque nuevos mercados latinoamericanos. Sus planes incluyen replicar el modelo de fábrica de software y el sistema educativo disruptivo que ha impulsado la reputación de la empresa como un referente en ingeniería de sistemas críticos. Con esto, la compañía pretende consolidar a México como un centro de excelencia tecnológica en la región.