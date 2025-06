El ex primer ministro israelí Ehud Olmert lanzó una dura condena contra el actual gobierno de Benjamin Netanyahu, al que calificó como una “banda de matones” y acusó directamente de cometer crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza.

Durante una entrevista con el periodista Fareed Zakaria en el programa GPS de CNN, Olmert reafirmó las acusaciones que hizo en un reciente artículo de opinión publicado en el diario israelí Haaretz, titulado: “Ya basta. Israel está cometiendo crímenes de guerra”.

El exmandatario también subrayó que es “importante” que la comunidad internacional entienda que estos dirigentes no representan la voz de todo Israel.

🚨 MUST SEE. “END THE WAR,” says former Israeli Prime Minister Ehud Olmert on @CNN. Olmert calls out Netanyahu on Gaza: “This is not a war against Hamas. This is a political war.” Please share. pic.twitter.com/DTmZ21IVRb

— J Street (@jstreetdotorg) June 1, 2025