Más de un centenar de ciudadanos se manifestaron este domingo en León para expresar su rechazo a la consulta sobre la elección por voto popular de jueces y magistrados, impulsada como parte de la Reforma al Poder Judicial. Los asistentes, en su mayoría comerciantes y trabajadores independientes, calificaron el ejercicio como un gasto innecesario que sólo busca legitimar el control del poder político sobre la justicia.

José Carlos Castro Oliveros, comerciante leonés, declaró que asistió por convicción personal y por hartazgo ante lo que considera un engaño sistemático del actual gobierno.

“Estoy harto de que este gobierno siga engañando a la gente. Esto no va. La votación no tiene sentido. Si la gente no sabe elegir bien ni a su pareja, ¿va a saber elegir jueces y magistrados?”, cuestionó.

El manifestante insistió en que la ciudadanía no tiene la información suficiente para tomar decisiones sobre cargos tan delicados.

“Ni siquiera se han tomado la molestia de conocer quiénes son los jueces, lo bueno o malo que han hecho. Por eso invitamos a no votar. El pueblo unido jamás será vencido”, añadió.

Otro de los asistentes, Víctor García, también comerciante, expresó su preocupación por lo que considera una manipulación electoral con recursos públicos.

“Fue una burla, un abuso de poder. Todo ese dinero gastado en estas elecciones fue tirado a la basura. México está destruido, pero los pocos que vinimos hoy, venimos con el corazón”, sostuvo.

Ambos manifestantes coincidieron en que esta marcha fue un acto de conciencia ciudadana, sin banderas partidistas.

“Ningún partido ha funcionado, ni el PRI, ni el PAN, ni Morena. Seguimos con un sistema que no resuelve los problemas reales del país: inseguridad, salud, corrupción”, dijo Castro Oliveros.

Los participantes aseguraron que no hubo un liderazgo formal en la convocatoria, sino un llamado espontáneo desde redes sociales y círculos personales.

“Yo vengo del médico, y aún así dije: me tengo que dar la oportunidad de participar. Todos los que estamos aquí organizamos algo”, concluyó Víctor García.

La manifestación se llevó a cabo en un ambiente pacífico; partió del Arco de la Calzada, recorrió la calle Madero y llegó hasta la explanada de la Presidencia Municipal. Los asistentes, en su mayoría, vestían de blanco.