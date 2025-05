UP Impulsa sostenibilidad en la industria láctea con Proyecto 100K Strong in the Americas

La Universidad Panamericana consolida su liderazgo en investigación innovadora y cooperación internacional al ser reconocida en el programa 100K Strong in the Americas.

El proyecto Sustainability in the Dairy Processing: A Tri-National Student Faculty Abroad Program, dirigido por la Dra. Julieta Domínguez-Soberanes, fue seleccionado entre más de 50 propuestas y recibió una subvención de 25,000 USD.

Esta iniciativa aborda uno de los mayores desafíos de la industria alimentaria: la sostenibilidad en la producción láctea, combinando innovación, colaboración internacional y acción climática.

Durante 12 semanas, estudiantes y académicos de México, Canadá y Estados Unidos participaron en un programa de aprendizaje colaborativo en línea (COIL) enfocado en la sostenibilidad de la industria láctea, cubriendo temas como química de la leche, bioeconomía circular, microbiología alimentaria y seguridad alimentaria.

Este proyecto se consolidó con la presentación de una propuesta trinacional en el área de energía y sustentabilidad para la industria láctea.

La colaboración con instituciones de prestigio como la Université Laval (Canadá) y la California Polytechnic State University (Estados Unidos) enriqueció la experiencia académica y fortaleció los lazos internacionales, permitiendo a los estudiantes ampliar su perspectiva global sobre los retos de la industria alimentaria.

Como parte clave del programa, los estudiantes viajaron a Canadá para visitar empresas de procesamiento de leche y centros de investigación especializados. Estas experiencias les permitieron observar la implementación de prácticas sostenibles en la producción láctea, desde el manejo de recursos hasta la elaboración de productos finales.

Además, la inmersión en entornos reales reforzó su comprensión de los procesos bioeconómicos y la importancia de la innovación en el sector.

Uno de los mayores logros del programa impulsado por la Dra. Domínguez-Soberanes es el desarrollo de protocolos de colaboración para proyectos de acción climática (CAPs) entre las instituciones participantes, así como investigación en las áreas de ciencia y tecnología de alimentos, en particular en el área láctea.

Estas estrategias asegurarán la continuidad del impacto a largo plazo, traduciéndose en soluciones aplicables para reducir la huella ambiental en la industria alimentaria.

La Universidad Panamericana reafirma su compromiso con la educación de excelencia, la colaboración internacional y la investigación aplicada. Este proyecto no solo consolida su posición como referente en sostenibilidad e innovación dentro de la industria alimentaria, sino que también destaca el papel de las alianzas estratégicas para enfrentar los retos globales.

Este proyecto representa un modelo ejemplar de cooperación entre México, Canadá y Estados Unidos, donde la investigación aplicada, la formación académica y la innovación sostenible se unen para enfrentar desafíos globales y el éxito de esta colaboración internacional fue posible gracias a un equipo comprometido de investigadores de alto nivel:

Dr. Guillaume Brisson y Dr. Julien Chamberland, investigadores del INAF, Université Laval (Canadá).

Dra. Julieta Domínguez-Soberanes, líder del proyecto y académica de la Universidad Panamericana (México).

Dra. Carmen Licon, profesora e investigadora, California Polytechnic State University (Estados Unidos).

Juntos han demostrado que la cooperación académica internacional puede generar soluciones tangibles para los desafíos relacionados con temas de alimentación e iniciativas climáticas y energéticas de la industria alimentaria global.

Con iniciativas como esta, la Universidad Panamericana sigue formando profesionales capaces de liderar soluciones responsables y transformadoras, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).