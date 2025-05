La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) celebra con orgullo el reconocimiento otorgado al Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo, quien ha sido nombrado Socio Honorífico de la World Compliance Association (WCA), capítulo México. Este nombramiento reconoce su trayectoria y compromiso con la construcción de un ecosistema empresarial más ético, transparente y sostenible en México.

La World Compliance Association es una organización internacional que promueve la cultura del cumplimiento normativo y buenas prácticas en sectores públicos y privados, con presencia en más de 20 países. Su decisión de incorporar al Dr. De la Torre como socio honorífico refleja el liderazgo que ha ejercido en la agenda de integridad y cumplimiento dentro del gremio empresarial.

Durante su gestión, el presidente de la CONCANACO ha impulsado acciones clave como el Acuerdo Nacional para la Integridad Empresarial, un pacto que alinea a las empresas con estándares internacionales de ética, responsabilidad social y cumplimiento, fomentando la lucha contra la corrupción y fortaleciendo la transparencia. Este acuerdo incluye compromisos específicos en capacitación sobre prevención de lavado de dinero y anticorrupción, así como la participación activa en la creación de políticas públicas.

Además, bajo su liderazgo se ha establecido una política robusta de debida diligencia que previene, identifica y mitiga riesgos de conflictos de interés, abuso de poder y otras conductas indebidas, alineada con el Código de Ética de la Confederación.

Uno de los logros más relevantes en esta materia ha sido la implementación de la figura del Oficial de Cumplimiento. El Dr. David Merino —reconocido como uno de los mejores oficiales de cumplimiento en Iberoamérica— ocupa esta función, liderando también la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Compliance de la Confederación.

A través del Programa Integral de Cumplimiento Normativo, la CONCANACO SERVYTUR busca prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción y faltas administrativas, promoviendo una cultura de legalidad sustentada en evaluaciones periódicas y monitoreo de resultados.

“Este reconocimiento no es individual, es un reflejo de la visión colectiva que estamos construyendo desde CONCANACO SERVYTUR. Creemos que el desarrollo económico no puede estar desligado de la legalidad, la confianza y la integridad. La ética empresarial no es una opción: es la base de la competitividad en el México moderno”, expresó el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano.

CONCANACO SERVYTUR reafirma su compromiso de ser un referente en cumplimiento normativo, transparencia institucional y responsabilidad empresarial, consolidando un modelo de desarrollo con rostro humano, basado en la confianza y la legalidad.

DATO:

CONCANACO SERVYTUR es la primera organización empresarial que forma parte del pacto mundial de la ONU, cuyo modelo está multiplicando con las Cámaras confederadas.