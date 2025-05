Durante la sesión extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), se dio a conocer que, hasta el momento, se han aprobado 3,687 solicitudes de personas interesadas en ser observadoras electorales, con lo que casi se ha cuadruplicado la participación del proceso del año pasado, cuando se registraron 990.

No obstante, también se informó que la solicitud de dos personas para participar en esta actividad no procedió, pues incumplían con el requisito de no ser representante o militante de algún partido político.

“Fueron solicitudes individuales del listado previamente circulado. Dos personas cayeron en un supuesto que no les permite la acreditación como persona observadora electoral: Sandra Ortiz Piña y Claudia Aguilar, quienes serán excluidas porque aparecieron como militantes de partido político” señaló Verónica Esqueda de la Torre, secretaria del Consejo.

Las solicitudes de las siguientes personas también fueron canceladas, debido a que cayeron en otros supuestos que les impiden ejercer como observadores electorales:

Marco Antonio Montoya Hernández

Erika del Consuelo Lozano Vázquez

María Esther Delgadillo Araiza

Si bien no se detalló en qué instituto político militan las personas señaladas, se confirmó que al igual que con cualquier solicitud, se revisó el cumplimiento puntual de este y otros requisitos establecidos en la convocatoria, la cual se cerró el pasado 12 de mayo.

De acuerdo con información proporcionada por la vocal ejecutiva, Brenda Castrejón Hernández, todas las personas observadoras podrán recorrer las 868 casillas que se aprobaron instalar en los tres distritos electorales del Estado, lo que permitirá que este proceso extraordinario sea el más vigilado de la historia de Aguascalientes.