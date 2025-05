El gobierno de Estados Unidos ha hecho pública una lista con más de 500 jurisdicciones —incluyendo condados, ciudades y estados— que, según la Casa Blanca, estarían obstaculizando activamente la política migratoria impulsada por el expresidente Donald Trump. El listado, divulgado este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), forma parte de un renovado esfuerzo republicano por tomar medidas contra las llamadas “ciudades santuario”, conocidas por proteger a migrantes indocumentados frente a las autoridades federales.

Entre las ciudades señaladas figuran grandes ciudades como: San Francisco, Chicago, San Diego, Las Vegas, Nueva York, Santa Fe y Filadelfia, entre otras. Estas jurisdicciones han sido acusadas por el DHS de “obstruir deliberada y vergonzosamente la aplicación de las leyes federales de inmigración”.

El expresidente Trump, quien aspira a un segundo mandato en 2024, firmó el pasado 28 de abril una orden ejecutiva en la que exigía la publicación de esta lista. En el documento se tilda la resistencia de estas ciudades como una “insurrección sin ley contra la supremacía de la ley federal” y una amenaza a la soberanía nacional.

“Estos políticos de las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a delincuentes extranjeros ilegales violentos”, Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional.

El DHS ha exigido a las jurisdicciones involucradas revisar y modificar sus políticas migratorias de inmediato. En caso contrario, podrían perder el acceso a fondos federales.

LOS TERMINOS DE UNA CIUDAD SANTUARIO

No obstante, expertos legales aclaran que la cooperación con las autoridades migratorias federales no es obligatoria. “Es cierto que el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre la inmigración, pero nada obliga a los gobiernos estatales o locales a participar en su aplicación”, explican los académicos Benjamin Gonzalez O’Brien (Universidad de San Diego) y Loren Collingwood (Universidad de Nuevo México) en The Conversation.}

En la lista divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional los estados fronterizos de Texas y Arizona no están nombrados, pese a haber ciudades con alta población hispana. Da a entender que urbes como Tucson, Phoenix, El Paso, Laredo, McAllen, Houston, San Antonio y Dallas-Fort Worth tendrían colaboración activa en la deportación de personas. No así las localidades fronterizas de California y Nuevo México.

Aquí puedes consultar las localidades que el gobierno de Donald Trump identifica como “ciudades santuario”, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.

TRUMP VS. CIUDADES SANTUARIO: UNA HISTORIA REPETIDA

Cabe recordar que durante su primer mandato (2017–2021), Trump ya intentó suspender las subvenciones a las ciudades santuario. El caso escaló hasta la Corte Suprema, pero fue desestimado a petición del gobierno del presidente Joe Biden.

El resurgimiento de esta lista en el contexto actual subraya cómo la política migratoria sigue siendo un eje central en la campaña republicana y un foco de polarización en la arena política estadounidense. N

