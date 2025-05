El multimillonario Elon Musk y propietario de Tesla formaba parte del gobierno de Donald Trump como consejero superior del presidente de los Estados Unidos, posición que le ha atraído problemas a la empresa que timonea y tener aversión por parte de la ciudadanía estadounidense por sus recortes a programas estratégicos del país.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025