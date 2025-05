Adriana Porras Zubiría, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Durango, reiteró que el gremio continúa a la espera de una resolución respecto a la aplicación de la ley seca en restaurantes.

Indicó que esta medida afecta las ventas del sector, ya que durante su vigencia se reduce el ticket promedio en los establecimientos, por lo que esperan que las autoridades consideren su eliminación para estos negocios.

En ese sentido, expresó que eliminar la ley seca en restaurantes no afectaría el desarrollo de la jornada electoral del próximo 1 de junio. “Para el gremio restaurantero es complicado el tema de la ley seca, pues vemos que muchos comensales al no tener disponibles estas bebidas optan por no acudir a los restaurantes, por lo tanto seguimos esperando que no se apruebe esta ley para nuestro sector”, señaló.

La empresaria agregó que se preparan promociones para incentivar el voto entre los ciudadanos, como parte de su compromiso con una participación activa durante el proceso electoral.

Finalmente, calificó la ley como obsoleta y confió en que las autoridades consideren su propuesta, a fin de evitar una baja en las ventas del sector restaurantero.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:https://newsweekespanol.com/2025/05/22/canirac-no-quiere-ley-seca-en-dia-de-las-elecciones-en-durango/