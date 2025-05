Aunque puede parecer una obviedad los riesgos reales que implica manejar en estado inconveniente y que esto es un delito, las cosas se han complicado y el realizar este tipo de actos pueden comprometer la estancia legal en Estados Unidos. El Consulado General de México en El Paso, Texas, hizo un llamado urgente a los mexicanos en territorio estadounidense para evitar conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. La advertencia no solo busca proteger vidas, sino también prevenir consecuencias migratorias graves como la deportación, la cancelación de la visa, la pérdida de la residencia permanente, además de no tener la posibilidad de ser candidato a la ciudadanía.

CONDUCIR EN ESTADO INCONVENIENTE ES UN DELITO CON SERIAS CONSECUENCIAS

Las autoridades consulares mexicanas recordaron que en Estados Unidos los delitos conocidos como DUI (Driving Under the Influence) y DWI (Driving While Intoxicated) son faltas graves que pueden derivar en arrestos, cárcel, multas, suspensión o cancelación de la licencia de conducir. En casos más severos, incluso pueden afectar el estatus migratorio.

“¡No te arriesgues! No pongas en riesgo tu vida ni tu futuro”, publicó el Consulado de México en El Paso en sus redes sociales.

A través del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), el Gobierno mexicano ofrece orientación gratuita a quienes enfrenten una situación legal de este tipo. El número disponible para atención es el 520-623-7874, con cobertura desde cualquier parte de Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS ADVIERTE SOBRE MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD

La oficina consular del Departamento de Estado de Estados Unidos también advirtió a los visitantes extranjeros que conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias controladas puede derivar en la revocación de visas y la inelegibilidad para futuros viajes al país.

“Beber y manejar va contra las leyes, tanto para los visitantes extranjeros como para los ciudadanos estadounidenses. Pero los riesgos son mayores para los inmigrantes”, señaló el comunicado oficial.

EXPERTOS SEÑALAN LOS RIESGOS A RESIDENTES Y ASPIRANTES A CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE

El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, declaró a El Diario que este tipo de delitos no solo afecta a quienes tienen visas de turista, sino también a quienes cuentan con residencia permanente o están en proceso de naturalización.

“Un residente permanente que conduce bajo la influencia con licencia revocada, con un menor a bordo o bajo efectos de drogas ilegales, se expone a una interpretación más estricta de la ley migratoria”, explicó.

Además, recordó que la Sección 237 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite la expulsión de personas extranjeras por delitos que representen un riesgo para la seguridad pública. Incluso si una sustancia está descriminalizada a nivel estatal, su uso puede acarrear consecuencias migratorias a nivel federal. N

