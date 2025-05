Los fanáticos de Taylor Swift han acusado a los American Music Awards (AMAs) de haber ignorado deliberadamente a la cantante, luego de que esta no ganara en ninguna de las seis categorías en las que estaba nominada durante la gala celebrada el lunes en Las Vegas. El descontento de los fans, conocidos como Swifties, se hizo notar en redes sociales, donde surgieron acusaciones de que la premiación fue “manipulada” e incluso “amañada”.

Newsweek contactó a Penske Media Corporation, empresa organizadora de los AMAs, para solicitar comentarios, pero hasta el momento no ha habido respuesta oficial.

¿QUÉ PASÓ EN LOS AMA 2025?

La ceremonia de los American Music Awards se celebró este Día de los Caídos (Memorial Day) en el Fontainebleau Las Vegas, con Jennifer Lopez como anfitriona y presentaciones musicales de artistas como Rod Stewart, Janet Jackson, Gloria Estefan, Benson Boone, Gwen Stefani y Blake Shelton.

Taylor Swift estaba nominada en seis categorías clave:

Artista del Año, ganadora Billie Eilish

Álbum del Año, ganadora Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft”

Colaboración del Año (con Post Malone), Kendrick Lamar & SZA, “Luther”

Artista Femenina Pop Favorita, Billie Eilish

Billie Eilish Artista Favorita en Gira, Billie Eilish

Álbum Pop Favorito, Benson Boone

Sin embargo, no se llevó ningún galardón. Durante el anuncio de “Artista del Año”, los Swifties señalaron que los aplausos y vítores para Swift fueron silenciados en la transmisión. Algunos calificaron el evento como “manipulado”, mientras que otros directamente afirmaron que “todo estaba arreglado”.

BILLIE EILISH ARRASÓ CON LOS PREMIOS VOTADOS POR FANS

En contraste, la cantante Billie Eilish, intérprete de “Bad Guy”, fue nominada en siete categorías y se llevó todos los premios votados por el público, lo que incrementó el malestar de los seguidores de Swift. Para muchos, resultó aún más decepcionante que Taylor no asistiera al evento ni hiciera ningún anuncio relacionado con su esperado 12º álbum de estudio, como algunos esperaban.

Previo a la ceremonia, los fans habían notado que en el sitio web oficial de Swift, las iniciales de las secciones “Apparel, Music, Accessories y Sale” formaban el acrónimo “AMAs”. Además, había 12 artículos con 26% de descuento, lo que algunos interpretaron como una referencia críptica a su duodécimo álbum y a la fecha del evento (26 de mayo).

RUMORES, EXPECTATIVAS Y UN SILENCIO PROLONGADO

La especulación aumentó tras la inclusión de la canción “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” en un reciente episodio de The Handmaid’s Tale, aunque vale la pena mencionar que esta versión ya había sido usada anteriormente en la serie Wilderness en 2023.

Taylor Swift concluyó su exitosísima gira The Eras Tour en diciembre y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, apareciendo esporádicamente en público. Recientemente fue vista en una cita con su pareja, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, pero ha estado relativamente inactiva en redes sociales.

No obstante, se espera que su presencia pública aumente en septiembre, cuando inicie la nueva temporada de la NFL, ya que desde que inició su relación con Kelce en 2023, ha sido vista en varios partidos apoyándolo desde las gradas.

¿HUBO UNA INJUSTICIA EN LOS AMA?

Aunque no hay pruebas concluyentes de manipulación en los resultados, el descontento de los fans de Swift es evidente, y la controversia promete mantenerse en el centro de la conversación cultural. Para una artista que ha dominado las listas globales y ha batido récords con cada lanzamiento, salir con las manos vacías en una noche como la de los AMAs no ha pasado desapercibido.

¿Está Swift siendo ignorada por la industria o simplemente fue una noche atípica? El debate está abierto, pero una cosa es segura: los Swifties no lo olvidarán pronto. N

