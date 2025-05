La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no acudió a una reunión previamente pactada con el Gobierno Federal el pasado 8 de mayo, encuentro que tenía como objetivo establecer acuerdos antes del paro nacional de maestros iniciado el 15 de mayo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que la reunión fue propuesta directamente por ella para dialogar de manera abierta y directa con los líderes magisteriales. Sin embargo, los representantes de la CNTE no se presentaron.

“En la última reunión que tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo, y ellos ya no llegaron a esa cita. Era una reunión muy importante porque se realizaría antes de su paro del 15 de mayo. La idea era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la Presidenta, pero ellos no quisieron acudir”, expresó Sheinbaum.

