Puebla, Pue. El diputado local de oposición, Rafael Micalco Méndez informó que de aprobarse la “Ley Chaleco” se estima que el Gobierno del Estado obtenga una recaudación que podría superar los mil millones de pesos, entre reemplacamiento, tarjeta de circulación y engomados para las motocicletas.

Rafael Micalco Méndez sostuvo que sin duda esta medida para regular el uso de las motocicletas va a “pegar” a la economía de quienes usan este medio de transporte para el trabajo, traslados familiares, o de distracción.

Indicó que de acuerdo a los últimos datos que se han obtenido, en el estado de Puebla circulan alrededor de 400 mil personas en motocicleta, por lo que ese mismo número tendrá que cumplir con la regularización.

“No debe aprobarse al vapor”: Micalco

“No es un tema sencillo, hay que sensibilizar a las personas espero que no se apresure o apruebe esta semana, hay mucha gente a la que hay que pedirle opinión, es un tema que se debe tratar con más calma y no tan rápido” dijo Rafael Micalco Méndez.

El congresista del Partido Acción Nacional (PAN) aclaró que el cálculo de la recaudación que oscila entre 800 y mil millones de pesos se trabajó con representantes de los Club de Motocicletas.

“Esto tiene que ver con un tema de la economía de quienes usan una motocicleta, el motociclismo no es un tema barato, le pegaría a las familias”, dijo Rafael Micalco Méndez.

Reconoció que la iniciativa que se tiene en estudio aún tiene la oportunidad de ajustarse, en especial si se trata de este apartado que obligará al emplacamiento de las unidades, en especial porque hay agencias que al vender las motocicletas las entregan sin placas, ese aspecto si tendría que eliminarse.

Sobre la vestimenta, Micalco Méndez admitió que desde su perspectiva rebasa los derechos de las personas, a manera de ejemplo dijo que el obligar a portar un chaleco con el número de la placa es tanto como pedir a un automovilista llevar en la espalda el número de su CURP.

El panista admitió que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado tiene aún muchas lagunas en su conformación, se desconoce si los Chalecos tendrán que ser adquiridos en una dependencia de gobierno, o serán de libre compra o elaboración.

“Nos señalan de delincuentes”

Integrantes de la Agrupación de Motoclubes Unidos en Puebla acusaron que a raíz de que el Congreso local busca regular la circulación de motocicletas, están siendo víctimas de discursos de odio al ser ligados directamente con actos delictivos.

Manifestaron una vez más, que no están en contra de ser regulados para respetar la normativa vigente, solo que algunos lineamientos como el uso de Chaleco y Casco con pegotes que tengan el número de placas rebasan las disposiciones legales, aun cuando se diga que es por un tema de seguridad.

Incluso dijeron que si la autoridad en realidad lo que quiere es reducir los índices de delitos cometidos con motocicletas debe pensar en un operativo real enfocado directamente a atacar este problema, y no pensar que por portar un pegote, chaleco y casco se vas a disminuir los robos a peatones, universitarios o comercios.

Este grupo de bikers pidió a la autoridad tener cuidado al momento de dictar las reglas para cuando se lleven a cabo operativos para verificar una correcta circulación de motocicletas, ya que hasta ahora los que se realizan caen en los abusos.

Ejemplificaron que los agentes de seguridad “meten la mano en los bolsillos de los conductores, te obligan con golpes a poner las manos en la cabeza, violando los derechos”.

Por lo anterior, el mismo grupo de motociclistas que se manifestaron en el Congreso local la semana pasada ahora piden ser escuchados por representantes del Gobierno del Estado para exponer sus motivos del porque están en contra de ser regulados, bajo un esquema que cae en los “excesos”.

“Los grupos de motociclistas nos estamos percatando que ya estamos siendo víctimas de un discurso de odio, nos están generando una repulsión por parte de la sociedad, nosotros no somos delincuentes, no tenemos la intención de no respetar la normativa vigente, para vehículos de dos o cuatro ruedas”.

Dijeron que ellos no están en contra de regular el vehículo, pero sí de que se quiera hacer lo mismo con las personas obligándolos a portar un Chaleco, que tenga una placa junto con el Casco de protección.

Explicaron que de poner un pegote en el Casco, este al ser de un material de bicarbonato produce la fractura del material restando la seguridad que brinda y se exige tener.

Manifestaron que el portar una calcomanía en el Casco, por dimensiones, no será visible porque además si se lleva un copiloto, este mismo va a tapar por completo la visibilidad de la calcomanía.