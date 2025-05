El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, informó que la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso de maltrato animal en Xichú, donde un gato fue utilizado para una práctica violenta que se viralizó en redes sociales.

Confirmó que se presentó una denuncia penal y se dará seguimiento puntual a las indagatorias.

La difusión de videos que exhiben una práctica conocida como “carreras de gatos” desató un amplio rechazo social, luego de que se evidenciara su realización en la comunidad de El Guamúchil en Xichú.

En las imágenes se observa a personas atando cohetes a gatos vivos para luego encenderlos y perseguir a los animales entre burlas y gritos de celebración.

“Es un tema que reprobamos y que es lamentable que se siga dando este tipo de situaciones en Guanajuato”, declaró el funcionario estatal

Añadió que la gobernadora instruyó dar atención directa a estos casos, y adelantó que se trabaja en un paquete de reformas legales para endurecer las sanciones por maltrato animal.

Jiménez Lona precisó que actualmente el Código Penal del estado contempla penas de seis meses a dos años por maltrato animal, pero se busca que estas se fortalezcan y que haya mecanismos más claros para presentar denuncias.

“Es importante que se mande un mensaje contundente de que no se debe tolerar esta violencia contra los seres sintientes, que no es correcto, no puede ser tomado como un acto de diversión y que va a haber consecuencias legales”, afirmó.

Además, reconoció la labor de rescatistas y de centros de control animal como los de León, que dan seguimiento a otros casos como el de un perro pitbull incinerado recientemente en la colonia Arboledas.

“Estamos trabajando y en próximos días la Gobernadora dará a conocer estas iniciativas para evitar, sobre todo, este maltrato animal que lo vemos como lamentable”, concluyó.