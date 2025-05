Puebla, Pue. El ex político Javier López fue declarado culpable del delito de violencia familiar contra Cecilia Monzón y su hijo, por lo que el Juez determinó que el próximo viernes 30 de mayo se dará a conocer cuántos años pasará en prisión a partir de esa misma fecha.

Helena Monzón acudió este día a la audiencia en el Tribunal de Enjuiciamiento, la cual dio inicio a las 10:00 de la mañana y concluyó después de más de tres horas, para la familia Monzón el haber declarado a Javier López culpable es un avance importante para hacer justicia no sólo a Cecilia y su hijo, sino a todas las mujeres que enfrentan ese delito.

La familia de Cecilia Monzón hizo un llamado al Poder Judicial del Estado de Puebla para que este tipo de casos se sigan tratando con perspectiva de género y evitando revictimizar a las mujeres que enfrentan este tipo de agresiones junto con sus hijos.

Convocó a más mujeres a denunciar si son víctimas de violencia familiar, para que se aplique la justicia e ir erradicando este tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

El juicio por violencia familiar contra Javier López fue promovido en vida por Cecilia Monzón, e inició en abril del 2024, durante el desarrollo del mismo la defensa del ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso una serie de recursos con la intención de dilatar y retrasar el proceso.

Será como este viernes 30 de mayo, se lleve a cabo la audiencia para fijar la pena de conformidad con lo que establece el Código Penal del Estado de Puebla para este delito en el momento de los hechos, el cual alcanzaría como pena máxima los 20 años de prisión.

Este lunes 26 de mayo, se dio a conocer que este martes el ex político Javier López conocería la condena que tendrá que pagar por el delito de violencia familiar, la familia de la activista Cecilia Monzón confía plenamente que el juez dicte la pena máxima de 20 años de prisión.

Helena Monzón dio a conocer que el juicio que inició en vida su hermana Cecilia Monzón concluyó este lunes 26 de mayo.

“El receso sólo puede durar un máximo de 24 horas, su señoría tiene que decidir si se dan los elementos del delito que se le ha imputado a Javier López como violencia familiar del que son víctimas mi hermana –Cecilia Monzón- y mi sobrino”, explicó Helena Monzón.

La hermana de Cecilia Monzón en su calidad de abogada que adoptó el caso desde el feminicidio de la activista el 21 de mayo del 2022, reiteró que la petición al juez la condena máxima de 20 años como lo marca la Constitución.

Dijo que la familia está viviendo unas horas de tensión muy fuertes, sobre todo porque durante el juicio se hizo un trabajo muy fuerte, precisó, mostrando las pruebas y dando credibilidad a la denuncia que emprendió Cecilia Monzón en vida.

“El conocer la condena será fundamental no sólo para la familia sino para las víctimas de violencia familiar, para que sepan que las familias les creemos, que las familias estamos ahí de su lado, que no importa el momento en el que denuncien, la verdad no se tapa con un solo dedo”, recalcó Helena Monzón.

Si bien la condena por violencia familiar se conoció este martes, el juicio por el delito de feminicidio de Cecilia Monzón continúa, hasta ahora se han realizado 13 audiencias, la número 14 estaba programada para este martes pero debido a que hoy se dictó el fallo por violencia familiar, está pendiente dictar la nueva fecha.