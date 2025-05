Con motivo del Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo, el Departamento de Bomberos Municipales de Jesús María informó que entre enero y mayo de 2025 ha reubicado de manera segura al menos 115 enjambres de abejas, como parte de su estrategia para proteger tanto a la población como a esta especie vital para el medio ambiente.

Los enjambres fueron trasladados a zonas de campo abierto, lejos de áreas habitadas, con el objetivo de reducir riesgos a las personas y, al mismo tiempo, preservar el papel esencial de las abejas como polinizadoras, fundamentales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El personal de Bomberos exhortó a la ciudadanía a no intentar manipular los enjambres por cuenta propia, ya que esto puede representar un riesgo si no se cuenta con el equipo adecuado. En caso de detectar la presencia de abejas, se recomienda mantener la calma, no molestarlas y comunicarse con los servicios de emergencia a los teléfonos: