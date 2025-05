Luego de que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara la compra de una mansión valuada en 4.8 millones de dólares (equivalente a cerca de 100 millones de pesos mexicanos) en una de las zonas más exclusivas de California, por parte Arturo Ávila Anaya, ex candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes y actual diputado federal plurinominal de Morena, el legislador aseguró que se trata de un proyecto de inversión personal que fue debidamente declarado en su patrimonio y que la polémica forma parte de un intento del PAN por boicotear su trayectoria política.

“Es una casa que se paga a través de un crédito hipotecario. Esta casa es un negocio que yo venía realizando desde hace mucho tiempo, que consiste en comprar, remodelar y vender. Le dicen ‘flip’ en Estados Unidos (…) no vivo ahí, no la habito, nunca la he habitado”, explicó.