El delegado del Bienestar en Aguascalientes, Aldo Ruíz Sánchez, se pronunció respecto a la investigación de Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad, en la que se señala al ex candidato a la alcaldía de Aguascalientes y actual diputado plurinominal de Morena, Arturo Ávila Anaya, de comprar una casa valuada en 4.8 millones de dólares en Rancho Santa Fe, la zona residencial más cara de California.

De acuerdo con Ruíz Sánchez, no se descarta la posibilidad de que esta vivienda se haya adquirido con dinero producto de su trabajo, sin embargo, consideró que no es moral, pues va en contra de los principios del partido y de todo aquello que han criticado desde su fundación.

“Yo no estoy juzgando, tampoco conozco la procedencia de los recursos para adquirir una casa de este nivel de lujo; si es con trabajo, no estamos en contra de la riqueza bien habida, por sus empresas a lo mejor se puede dar este tipo de lujos. Lo que sí creo es que no es moral ese tipo de actitudes, lo digo con todo respeto sin afán de caer en controversias internas, pero sí hay que conducirse así” opinó.