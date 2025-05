El Congreso del Estado de Aguascalientes analiza una reforma al Código Penal para aumentar las penas por maltrato animal, sin embargo, más allá del endurecimiento de sanciones, activistas y legisladores coinciden en que el cambio legal debe ir acompañado de un mecanismo institucional que garantice la aplicación de la ley, como la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los animales.

Genny López Valenzuela, diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y promotora de una de las dos iniciativas presentadas, indicó que el dictamen podría ser votado en junio. Además, explicó que las dos propuestas existentes serán unificadas en un solo dictamen, tomando lo mejor de cada una.

No obstante, reconoció que la impunidad sigue siendo el principal obstáculo para combatir el maltrato animal, pues no existen mecanismos efectivos dentro de la Fiscalía estatal para investigar y sancionar estos casos, por lo que planteó la necesidad de establecer una fiscalía especializada en este tipo de delitos.

“Si no existe un marco jurídico, no puede haber un trabajo interinstitucional. Las instituciones no tienen herramientas para ejercer la ley (…) tengo pendiente una reunión con el fiscal porque se necesita habilitar una unidad especializada contra los delitos este de crueldad animal”, señaló.