A veces me olvido de que me estoy acercando a los 70 años. Probablemente me he sentido de la misma edad desde que tenía 40 o 50 años, con la diferencia de que ahora estoy jubilada y tengo 68 años, pero mis hijos ya no están conmigo, lo que en aquel entonces habría parecido provenir de alguien muy vieja.

Antes, la percepción pública de las mujeres mayores de 50 años era muy prescriptiva, especialmente si eran solteras. Se les consideraba no en edad fértil, con una imagen de abuela, demasiado mayores para cambios de carrera y, lamentablemente, se creía que su salud y condición física estaban en declive.

Pero las mujeres mayores de hoy han desmentido todos esos estereotipos. Existen aplicaciones de citas para mayores de 50. Existen opciones de gestación subrogada y fecundación in vitro. Las mujeres están progresando en sus carreras. Hay más mujeres emprendedoras. La condición física y la salud han mejorado con la ayuda de la ciencia médica avanzada para enfermedades crónicas y, por supuesto, ahora contamos con intervenciones cosméticas.

Ya no tengo la misma resistencia que cuando tenía 20 o 30 años. Pero, curiosamente, me siento más fuerte y flexible porque tengo más tiempo para ir al gimnasio. Y como todavía puedo seguir el ritmo de las chicas más jóvenes, probablemente me perciban como más joven que mis 68 años. Esas inseguridades juveniles ya no existen.

EXISTE UNA PREOCUPACIÓN REAL POR EL ENVEJECIMIENTO, INCLUSO ENTRE LOS JÓVENES

Soy de la Costa Este, nací y crecí en Nueva York, donde hay mucha diversidad de edad y raza, y no me he sentido vieja a los ojos de los demás. Lamentablemente, aún existe una preocupación real por el envejecimiento, incluso entre los jóvenes de hoy. Pero una de las razones por las que creé mi cuenta de Instagram fue para demostrar que no debería haber miedo a envejecer, sino una bienvenida a un envejecimiento saludable.

Tras jubilarme y quedarme sin hijos, regresé de Connecticut a Nueva York y decidí que quería seguir conectada con la gente, quizás incluso inspirar a otros como yo a mantenerse activos y al día. Eso me llevó a crear mi cuenta de Instagram, que trata sobre fitness, mi cocina, comida, películas, viajes; cosas que pensé que mi público también compartiría conmigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Judy Lee Cole (@judyleecole)



Mantenerme activa física, mental y socialmente, tener una rutina diaria de actividades, e incluso explorar otras nuevas, ha sido clave para mantenerme relevante en un mundo donde es fácil ser descartado como irrelevante.

He tenido la gran suerte de disfrutar siempre de las actividades físicas, incluidos algunos deportes como el tenis, el esquí y la natación. A los 20, 30 y 40 años se hacía hincapié en los entrenamientos cardiovasculares intensos, que eran la tendencia en aquel entonces. Tras algunas lesiones y nueva información sobre salud, ahora practico entrenamiento de fuerza, yoga y pilates, que son muy efectivos y saludables a largo plazo. Se trata de un fitness sostenible y funcional.

68 AÑOS BIEN VIVIDOS: A VECES ME SORPRENDE NO SENTIR MI EDAD

No tengo una dieta restrictiva, pero sí consumo todos los grupos básicos de alimentos esenciales para una buena salud: carnes magras, mariscos, verduras, fruta y mucha agua. Si compras en el supermercado, normalmente puedes encontrar todos tus nutrientes y evitar los alimentos procesados ​​y las bebidas azucaradas.

Mantenerse activo física y mentalmente y, sobre todo, tener conexiones sociales, ya sea con familiares, amigos o vecinos, es crucial para un envejecimiento saludable. Como jubilado con el nido vacío, es fundamental mantenerse conectado con la gente y al día con la vida en general.

A veces me sorprende no sentir mi edad como pensaba. De hecho, es muy liberador y me siento agradecida de poder envejecer y mantenerme activo, con tanto tiempo para explorar y aprender lo que quiera. N

—∞—

Judy Lee Cole es diseñadora de moda jubilada, exempresaria y madre de dos hijos. Vive en Nueva York con su esposo. Puedes seguirla en Instagram. Todas las opiniones expresadas en este artículo son de la autora. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.

NW Noticias te recomienda también estas notas: