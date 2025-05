En 2022, Vanessa Isabel Arellano Serna fue una de las tres estudiantes de Aguascalientes seleccionadas para asistir al programa educativo de la NASA, dentro del International Air and Space Program (IASP). Tenía apenas 21 años y ya comenzaba a visualizar el impacto que la inteligencia artificial tendría en su vida profesional y en la sociedad.

Llegar a ese punto no fue sencillo, ya que tuvo que atravesar diversos obstáculos, como aprender a nadar para cumplir con entrenamientos acuáticos, conseguir visa en plena pandemia y compaginar universidad, trabajo y preparación física y mental.

Tal esfuerzo y disciplina la llevó a consolidar una sólida trayectoria en el campo de la inteligencia artificial (IA). Entre los proyectos en los que ha participado destacan:

Sus investigaciones han sido aceptadas en revistas como Research in Computing Science y Advances in Soft Computing.

Además, Vanessa ha enfrentado obstáculos por el hecho de ser mujer en un campo dominado históricamente por hombres.

“Una vez un compañero me dio toques en la cabeza y me dijo: ‘Ah, mírala intentando explicar’. Y aunque hoy me río, en su momento me hizo hervir la sangre”, admitió.