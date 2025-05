Una de las propuestas en las que trabajan actualmente los diputados del Congreso del Estado busca generar mayor conciencia entre jóvenes de nivel medio superior sobre los riesgos del consumo de drogas. La legisladora panista Alma Hilda Medina, en entrevista con Newsweek Aguascalientes, explicó que ha dialogado con autoridades de los CECYTEAs y del sistema educativo estatal para implementar visitas guiadas de estudiantes a centros de readaptación social:

En materia de tratamiento, la legisladora enfatizó la urgencia de mejorar la supervisión en anexos, donde se estima hay más de 5 mil jóvenes internados actualmente en Aguascalientes:

En cuanto al problema de las adicciones, sostuvo que debe atenderse de manera transversal, ya que involucra factores sociales, educativos y familiares. Consideró que, en muchos casos, el primer contacto de los jóvenes con las drogas ocurre dentro del hogar.

Toros, aborto y medio ambiente

La también presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), defendió las decisiones que ha tomado el Congreso de Aguascalientes en temas polémicos como la tauromaquia y el aborto, al asegurar que se han aprobado por mayoría.

Respecto a la protección de las corridas de toros como parte del patrimonio cultural del estado, argumentó que se valoraron factores como las tradiciones y el impacto económico:

Sobre el aborto, Medina afirmó que no es un asunto que actualmente esté en la agenda del Congreso:

“Ese tema no está en nuestra agenda, no lo tenemos pensado tocar y ahorita por el momento no”.

Explicó que solo se retomaría si así lo mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“Fue un exhorto del Congreso, sí, ya derivado de una sentencia, bueno, pues ahí ya, no hay otro camino, pero mientras no nos marque la Corte ningún tema, no vamos a entrar”.

Ante la posibilidad de diálogo con colectivos que han expresado desacuerdo con estas decisiones, reiteró que no hay posibilidad de revertirlas:

“La decisión ya está tomada, o sea, ya no podemos dar marcha atrás en ese sentido, fue una iniciativa, si no mal no recuerdo, que se aprobó por 23 votos de 27, entonces en ese tema ya no hay punto para podernos irnos para atrás”.