A pesar de que a menudo se les considera más progresistas, la generación Z es sorprendentemente más antiterapia que muchos de sus mayores. Un informe reciente de BetterHelp, plataforma en línea que ofrece terapia a través de mensajes, llamadas, videollamadas y sesiones en vivo, revela que existe una brecha generacional cuando se trata del estigma de la terapia, y tal vez no de la forma que se esperaría.

La demanda de terapia de salud mental se ha disparado en los últimos años. El número de adultos en Estados Unidos que recibieron psicoterapia aumentó de 6.5 por ciento en 2018 a 8.5 por ciento en 2021, según un estudio publicado este año en el American Journal of Psychiatry.

Y aunque la aceptación general de la terapia ha ido aumentando en muchos círculos sociales, la visión que tiene la generación Z (personas nacidas entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010) de la práctica como “débil” puede indicar que la generación más joven se está volviendo más escéptica cuando se trata de la terapia.

QUÉ SABER

Si bien las tasas nacionales de terapia están aumentando, la generación Z puede ser más crítica de lo que se creía a la hora de buscar ayuda para la salud mental.

La cohorte de edad, que consiste en aquellos nacidos entre 1997 y 2012, tuvo un porcentaje más alto, 37 por ciento, que dijo que buscar asesoramiento era “mentalmente débil”, que el 27 por ciento de los millennials, la generación X y los baby boomers combinados.

Esto es así a pesar del hecho de que, a nivel mundial y en los Estados Unidos, la generación Z tiene más del doble de probabilidades que los baby boomers de experimentar ansiedad leve a moderada y casi cuatro veces más probabilidades de experimentar ansiedad severa, según BetterHelp.

Incluso entre la generación Z que va a terapia, no todos están satisfechos. Aproximadamente el 37 por ciento dijo que su terapeuta no los entiende y el 33 por ciento expresó que no confía plenamente en su terapeuta.

Entre quienes no acuden a terapia, el 40 por ciento dijo que el costo es la razón principal y el 29 por ciento argumentó que no cree que ayude o no tiene tiempo.

LO QUE SE DICE SOBRE LA GENERACIÓN Z Y LA TERAPIA

El consultor de recursos humanos Bryan Driscoll, especializado en dinámica generacional, declaró a Newsweek: “No quiero encasillar ni politizar demasiado, pero creo que esta estadística se relaciona con temas más amplios. La generación Z es más progresista, en términos generales, que sus padres, sin duda, pero no más que las generaciones más cercanas. Una gran parte de la generación Z se ha visto arrastrada a la ideología conservadora que prolifera en internet y en ciertos pódcasts. No es ningún secreto que los conservadores siempre han tratado la salud mental como un fracaso personal, no como un problema legítimo”.

“Cuando combinas eso con la masculinidad tóxica, el disparate del bootstrap y la retórica anticientífica, no es de extrañar que un número cada vez mayor de jóvenes ahora vea la terapia como algo débil”.

Jaime Bronstein, trabajadora social clínica, terapeuta de relaciones y autora de MAN*ifesting, declaró a Newsweek: “La generación Z ha crecido con las redes sociales como su ‘terapeuta’, por lo que siente que puede obtener ayuda del mundo digital y autoterapiarse. Consideran la terapia un proceso largo e incómodo, por lo que prefieren aprender de un video de YouTube o de uno de sus influencers favoritos. Además, algunos miembros de esta generación se fijan en el costo de la terapia y prefieren gastar su dinero en otras cosas si sienten que pueden obtener ayuda de fuentes más económicas”.

Alexandra Cromer, consejera profesional con licencia de Thriveworks, declaró a Newsweek: “La generación Z es la primera generación que ha crecido con internet y acceso a opiniones muy diversas de todo el mundo. Si bien esto no es intrínsecamente malo, cuantas más opiniones se reciben, el cerebro tiende a categorizarlas y a agruparlas en una sola. Por lo tanto, si se expone repetidamente a un punto de vista, o si un punto de vista parece relevante en sus redes sociales y páginas para usted, esto puede influir en su mentalidad. Por lo tanto, si muchos miembros de la generación Z reciben el mensaje de que ‘buscar terapia debilita la mente’, su [página para usted] podría empezar a ofrecerles más contenido de ese tipo”.

¿QUÉ PASA DESPUÉS?

Driscoll dijo que la generación Z creció “viendo cómo la sociedad se derrumbaba” y, en lugar de recibir ayuda, se vieron inundados por la cultura del trabajo duro, el trabajo por encargo y personas influyentes que les decían que se endurecieran.

Así que ahora tenemos una generación que necesita desesperadamente atención de salud mental, a la que se le dice que es débil, poco viril o falsa. Si esta tendencia continúa, veremos más agotamiento, más aislamiento y una fuerza laboral demasiado avergonzada para pedir ayuda hasta que sea demasiado tarde. Y las empresas pagarán el precio en rotación de personal, ausentismo y desconexión, dijo Driscoll.

Bronstein añadió que no acudir a terapia tiene consecuencias a largo plazo. “Supongamos que no procesas tus emociones y te sientes deprimido o ansioso. En ese caso, podrías aislarte y desconectarte de la sociedad, lo que podría llevarte al aislamiento, lo cual es muy perjudicial para la salud mental. La generación Z podría sentir que las redes sociales ayudan. Sin embargo, suelen actuar como un parche, pero no revelan los problemas más profundos que necesitan sanación”, concluyó. N

