El gobierno de Donald Trump retiró a la Universidad de Harvard el derecho de inscribir a estudiantes extranjeros, en una nueva escalada de las tensiones entre su gobierno y la prestigiosa institución.

De acuerdo con CNN, que retoma datos de la institución educativa, Harvard tiene 6,763 estudiantes internacionales en su matrícula, que representan 27.2 por ciento en el año escolar 2024-2025. En tanto, la población estudiantil que se identifica como hispana o latina es del 9.22 por ciento, según cifras de Data USA.

“Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó. Han perdido su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio como resultado de su incumplimiento de la ley. Que esto sirva de advertencia a todas las universidades e instituciones académicas del país”, escribió Noem en X (antes Twitter).

La secretaria de Seguridad Nacional acusa a la universidad de “fomentar la violencia, el antisemitismo (discriminación, odio o prejuicio contra las personas judías) y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025